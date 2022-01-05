Новое исследование, проведенное американскими учеными, показывает, что родители подростков высыпались гораздо лучше, когда занятия в средней и старшей школах начинались примерно на час позже.

— Мы знаем, что подростки недосыпают. Но дети живут в очень сложной семейной системе. Поэтому было важно взглянуть на сон родителей и то, как изменение школьной политики повлияет на всю семью, — сказала детский психолог Лиза Мельцер.

По ее словам, родители действительно ощутили преимущества того, что им не нужно вставать так рано, вытаскивать своих детей из постели и пытаться вовремя отвести их в школу. Многие признались, что более позднее начало занятий облегчило их утреннюю рутину, и эти улучшения в семейном функционировании также очень важны.

— Раньше мне приходилось постоянно бороться за то, чтобы ученики в моем классе пришли готовыми к учебе. Но им было действительно трудно сосредоточиться на том, чему я их учила, — отметила учитель испанского языка Келли Осуна.

По ее словам, после того, как время начала уроков было скорректировано на более позднее утро, она заметила большую разницу в настроении, в котором дети приходят в школу, и теперь уверена, что и другие школы сделают такой же шаг.

Исследования показали, что подростки биологически не подготовлены к тому, чтобы вставать рано утром, поскольку гормон сна мелатонин выделяется примерно на два часа позже в течение дня в период полового созревания.

Эксперты признают, что поменять время начала занятий в школе сложно. Например, нужно будет скорректировать маршруты автобусов и расписание внеклассных занятий.

Однако ученые уверены, что усилия по изменению логистики в связи с переносом времени начала занятий в школе настолько благотворны для здоровья и благополучия учащихся и их семей, что они действительно стоят того.