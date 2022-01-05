Нове дослідження, проведене американськими вченими, показує, що батьки підлітків висипалися набагато краще, коли заняття в середній і старшій школах починалися приблизно на годину пізніше.

– Ми знаємо, що підлітки недосипають. Але діти живуть в дуже складній сімейній системі. Тому було важливо поглянути на сон батьків і те, як зміна шкільної політики вплине на всю сім’ю, – сказала дитячий психолог Ліза Мельцер.

За її словами, батьки дійсно відчули переваги того, що їм не потрібно вставати так рано, витягувати своїх дітей з ліжка і намагатися вчасно відвести їх до школи. Багато хто зізнався, що пізніший початок занять полегшив їхню ранкову рутину, і ці поліпшення в сімейному функціонуванні також дуже важливі.

– Раніше мені доводилося постійно боротися за те, щоб учні в моєму класі прийшли готовими до навчання. Але їм було дійсно важко зосередитися на тому, чому я їх навчала, – зазначила вчитель іспанської мови Келлі Осуна.

За її словами, після того, як час початку уроків було скориговано на більш пізній ранок, вона помітила велику різницю в настрої, в якому діти приходять в школу, і тепер впевнена, що й інші школи зроблять такий самий крок.

Дослідження показали, що підлітки біологічно не підготовлені до того, щоб вставати рано вранці, оскільки гормон сну мелатонін виділяється приблизно на дві години пізніше протягом дня в період статевого дозрівання.

Експерти визнають, що поміняти час початку занять в школі складно. Наприклад, потрібно буде скорегувати маршрути автобусів і розклад позакласних занять.

Однак вчені певні, що зусилля зі зміни логістики у зв’язку з перенесенням часу початку занять в школі настільки благотворні для здоров’я і благополуччя учнів та їхніх сімей, що вони дійсно варті того.