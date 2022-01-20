Міський штаб Львова з протидії коронавірусній інфекції має намір винести на затвердження регіональної комісії з ТЕБ та НС рішення про переведення на дистанційне навчання учнів 5-11 класів.

Про це заявив місцевому ЗМІ заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, на дистанційку запропонують перевести також секції, гуртки та художні школи.

Причина такого рішення – стрімке поширення коронавірусної інфекції серед дітей. Так, за словами заступника міського голови, у львівському Охматдиті кількість хворих на коронавірус дітей за останні п’ять днів зросла з 30% до 70%.

– Близько 15% учнів міських шкіл або мають підозру на Covid-19, або перебувають на самоізоляції, або мають ознаки того чи іншого респіраторного захворювання, – зазначив Андрій Москаленко.

Він повідомив, що у Львові кілька шкіл вже перейшли на дистанційне навчання: одні до п’ятниці, інші до понеділка, треті на тиждень. Рішення про зміну форми навчання школи приймають самостійно.

Нагадаємо, що з 21 січня на дистанційне навчання переходять усі школи Чернівецької області.

Джерело: Дивись.info