С начала полномасштабной войны украинская система здравоохранения получила гуманитарную помощь от 35 стран мира на сумму более 12 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

— Не было и недели с начала полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы в нашу страну не поступала помощь отовсюду. Минувшие семь дней не стали исключением, — отметила замминистра.

По ее словам, за минувшую неделю гуманитарная помощь, которая поступила на склады Минздрава, составила:

100 наборов товаров по уходу за ребенком;

82 паллеты лекарств в ассортименте;

1 паллета психолептических средств;

30 паллет шприцев;

32 паллеты средств индивидуальной защиты и расходных материалов в ассортименте;

58 паллет перчаток.

Отмечается, что в этот раз гуманитарка поступила от Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, Кризисного центра Министерства иностранных дел Франции, Swiss agency for development and cooperation, Венгерской экуменической службы помощи, ЮНИСЕФ, EUCPM, Walmart and Project CURE, ОО Объединенная помощь Украине.