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З початку війни: Україна отримала медичної гуманітарки більш ніж на 12 млрд грн від 35 країн

21 Серпня 2022, 16:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

З початку повномасштабної війни українська система охорони здоров’я отримала гуманітарну допомогу від 35 країн світу на суму понад 12 млрд грн.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

– Не було й тижня з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб в нашу країну не надходила допомога звідусіль. Минулі сім днів не стали винятком, – зазначила заступник міністра.

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За її словами, за минулий тиждень гуманітарна допомога, яка надійшла на склади МОЗ, склала:

  • 100 наборів товарів по догляду за дитиною;
  • 82 палети ліків в асортименті;
  • 1 палета психолептичних засобів;
  • 30 палет шприців;
  • 32 палети засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів в асортименті;
  • 58 палет рукавичок.

Зазначається, що цього разу гуманітарка надійшла від Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, Кризового центру Міністерства закордонних справ Франції, Swiss agency for development and cooperation, Угорської екуменічної служби допомоги, ЮНІСЕФ, EUCPM, Walmart and Project Cure, го Об’єднана допомога Україні.

Джерело
МОЗ
Теги
гуманітарка МОЗ України
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