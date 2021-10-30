Столичные поликлиники и центры массовой вакцинации заполонили очереди из желающих привиться от коронавируса.

Несмотря на то, что скопление людей в коридорах и помещениях медучреждений чрезвычайно огромное, некоторые желающие прививаться игнорируют базовые правила карантина.

Так, некоторые люди принципиально отказываются надеть защитную маску. На них даже не действуют доводы, что рядом в очереди стоят люди из группы риска заражения Covid-19, среди которых, в частности, пенсионеры.

Отметим, что в очередях стоят не только люди, которые предварительно не записывались на вакцинацию, но и пришедшие по электронной записи.

О соблюдении социальной дистанции в очереди также речь не идет. Несмотря на то, что некоторые граждане стараются не слишком близко приближаться друг к другу, все же количество привиться слишком большое.

Очереди на вакцинацию от Covid-19, вероятно, возникли из-за того, что с понедельника, 1 ноября, Киев переходит в красную зону карантина.

А, согласно ограничениям красной зоны, только с отрицательным ПЦР-тестом или Covid-сертификатом можно будет работать и посещать заведения общественного питания, отели, учреждения, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ, а также проводить массовые мероприятия.

Дети и подростки смогут находиться в ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но для вакцинированных и имеющих негативный тест.

Но следует отметить, что подобные очереди наблюдаются не только в Киеве. Так, 30 октября в Ивано-Франковске желающие привиться заблокировали врачей в центре вакцинации.

Люди угрожали не выпустить их, пока они не вакцинируют всех.

Фото: Ольга Чайко