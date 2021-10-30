Столичні поліклініки і центри масової вакцинації заполонили черги з охочих зробити щеплення від коронавірусу.

Попри те, що скупчення людей у коридорах і приміщеннях медзакладів надзвичайно велике, дехто з охочих щепитися ігнорує базові правила карантину.

Так, деякі люди принципово відмовляються вдягнути захисну маску. На них навіть не діють аргументи, що поруч у черзі стоять люди із групи ризику зараження Covid-19, серед яких, зокрема, пенсіонери.

Зазначимо, що у чергах стоять не лише люди, які попередньо не записувалися на вакцинацію, а й ті, хто прийшов за електронним записом.

Про дотримання соціальної дистанції у черзі також не йдеться. Попри те, що деякі громадяни намагаються не надто близько наближатися один до одного, все ж кількість щепитися надто велика.

Черги на вакцинацію від Covid-19, ймовірно, виникли через те, що вже з понеділка, 1 листопада, Київ переходить у червону зону карантину.

А, згідно з обмеженнями червоної зони, тільки з негативним ПЛР-тестом або Covid-сертифікатом можна буде працювати та відвідувати заклади харчування, готелі, установи, спортзали та фітнес-центри, ТРЦ, а також проводити масові заходи.

Діти і підлітки зможуть перебувати в ТРЦ лише з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест. Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі, але для вакцинованих і тих, хто має негативний тест.

Але варто зазначити, що подібні черги спостерігаються не лише в Києві. Так, 30 жовтня в Івано-Франківську охочі щепитися заблокували лікарів у центрі вакцинації.

Люди погрожували не випустити їх, поки вони не щеплять всіх.

Фото: Ольга Чайко