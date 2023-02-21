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За минувшие две недели: более 2 тыс. жителей деоккупированных территорий получили медпомощь

21 февраля 2023, 14:33
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
скорая помощь
Источник: Depositphotos

2 217 жителей (из них 174 – дети) из более полусотни населенных пунктов на деоккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей получили медицинскую помощь команд медицины катастроф в течение двух прошлых недель.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В медицинские учреждения госпитализированы три человека, еще один пациент с минно-взрывной травмой эвакуирован в одну из больниц на Днепропетровщине, — говорится в сообщении.

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С пациентами работали семь команд высококвалифицированных медиков из Винницкого, Одесского, Ровенского, Хмельницкого, Черкасского и Кировоградского областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

За весь период работы на деоккупированных территориях Херсона и Николаева, с 22 октября 2022 года, команды медицины катастроф оказали помощь 11 248 пациентам.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Миколаївська область Херсонська область швидка допомога
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