2 217 жителів (з них 174 – діти) з понад пів сотні населених пунктів на деокупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей отримали медичну допомогу команд медицини катастроф протягом двох минулих тижнів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– До медичних закладів госпіталізовано трьох осіб, ще одного пацієнта з мінно-вибуховою травмою евакуйовано до однієї з лікарень на Дніпропетровщині, – йдеться у повідомленні.

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З пацієнтами працювали сім команд висококваліфікованих медиків з Вінницького, Одеського, Рівненського, Хмельницького, Черкаського та Кіровоградського обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За весь період роботи на деокупованих територіях Херсона та Миколаєва, з 22 жовтня 2022 року, команди медицини катастроф надали допомогу 11 248 пацієнтам.