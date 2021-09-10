За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 3 615 человек. Из них 348 детей и 61 медработник.
Выздоровели за сутки – 1 310 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 76 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 056 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.
- г. Киев — 406;
- Винницкая область — 98;
- Волынская область — 91;
- Днепропетровская область — 196;
- Донецкая область — 110;
- Житомирская область — 112;
- Закарпатская область — 22;
- Запорожская область — 165;
- Ивано-Франковская область — 90;
- Киевская область — 162;
- Кировоградская область — 13;
- Луганская область — 109;
- Львовская область — 292;
- Николаевская область — 69;
- Одесская область — 235;
- Полтавская область — 70;
- Ровенская область — 110;
- Сумская область — 78;
- Тернопольская область — 147;
- Харьковская область — 341;
- Херсонская область — 97;
- Хмельницкая область — 191;
- Черкасская область — 99;
- Черновицкая область — 235;
- Черниговская область — 79.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 310 554 человека.
- Умерло – 54 251 человек.
- Выздоровело – 2 218 873 человека.