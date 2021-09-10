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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 3 615 новых случаев Covid-19

10 сентября, 08:14 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 3 615 человек. Из них 348 детей и 61 медработник.

Выздоровели за сутки – 1 310 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 76 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 056 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

  • г. Киев — 406;
  • Винницкая область — 98;
  • Волынская область — 91;
  • Днепропетровская область — 196;
  • Донецкая область — 110;
  • Житомирская область — 112;
  • Закарпатская область — 22;
  • Запорожская область — 165;
  • Ивано-Франковская область — 90;
  • Киевская область — 162;
  • Кировоградская область — 13;
  • Луганская область — 109;
  • Львовская область — 292;
  • Николаевская область — 69;
  • Одесская область — 235;
  • Полтавская область — 70;
  • Ровенская область — 110;
  • Сумская область — 78;
  • Тернопольская область — 147;
  • Харьковская область — 341;
  • Херсонская область — 97;
  • Хмельницкая область — 191;
  • Черкасская область — 99;
  • Черновицкая область — 235;
  • Черниговская область — 79.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 310 554 человека.
  • Умерло – 54 251 человек.
  • Выздоровело – 2 218 873 человека.
Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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