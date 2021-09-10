За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 3 615 человек. Из них 348 детей и 61 медработник.

Выздоровели за сутки – 1 310 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 76 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 056 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

г. Киев — 406;

Винницкая область — 98;

Волынская область — 91;

Днепропетровская область — 196;

Донецкая область — 110;

Житомирская область — 112;

Закарпатская область — 22;

Запорожская область — 165;

Ивано-Франковская область — 90;

Киевская область — 162;

Кировоградская область — 13;

Луганская область — 109;

Львовская область — 292;

Николаевская область — 69;

Одесская область — 235;

Полтавская область — 70;

Ровенская область — 110;

Сумская область — 78;

Тернопольская область — 147;

Харьковская область — 341;

Херсонская область — 97;

Хмельницкая область — 191;

Черкасская область — 99;

Черновицкая область — 235;

Черниговская область — 79.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине: