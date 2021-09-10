За минулу добу Covid-19 підтверджений у 3 615 осіб. З них 348 дітей і 61 медпрацівник.

Одужали за добу – 1 310 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 76 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 056 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

м. Київ – 406;

Вінницька область – 98;

Волинська область – 91;

Дніпропетровська область – 196;

Донецька область – 110;

Житомирська область – 112;

Закарпатська область – 22;

Запорізька область – 165;

Івано-Франківська область – 90;

Київська область – 162;

Кіровоградська область – 13;

Луганська область – 109;

Львівська область – 292;

Миколаївська область – 69;

Одеська область – 235;

Полтавська область – 70;

Рівненська область – 110;

Сумська область – 78;

Тернопільська область – 147;

Харківська область – 341;

Херсонська область – 97;

Хмельницька область – 191;

Черкаська область – 99;

Чернівецька область – 235;

Чернігівська область – 79.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 310 554 особи.

Померло – 54 251 особа.

Видужало – 2 218 873 особи.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 407 825 щеплень.