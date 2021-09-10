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За минулу добу в Україні зафіксовано 3 615 нових випадків Covid-19

10 Вересня, 08:14 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 3 615 осіб. З них 348 дітей і 61 медпрацівник.

Одужали за добу – 1 310 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 76 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 056 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

  • м. Київ – 406;
  • Вінницька область – 98;
  • Волинська область – 91;
  • Дніпропетровська область – 196;
  • Донецька область – 110;
  • Житомирська область – 112;
  • Закарпатська область – 22;
  • Запорізька область – 165;
  • Івано-Франківська область – 90;
  • Київська область – 162;
  • Кіровоградська область – 13;
  • Луганська область – 109;
  • Львівська область – 292;
  • Миколаївська область – 69;
  • Одеська область – 235;
  • Полтавська область – 70;
  • Рівненська область – 110;
  • Сумська область – 78;
  • Тернопільська область – 147;
  • Харківська область – 341;
  • Херсонська область – 97;
  • Хмельницька область – 191;
  • Черкаська область – 99;
  • Чернівецька область – 235;
  • Чернігівська область – 79.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 310 554 особи.
  • Померло – 54 251 особа.
  • Видужало – 2 218 873 особи.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573  людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 407 825 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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