За минулу добу Covid-19 підтверджений у 3 615 осіб. З них 348 дітей і 61 медпрацівник.
Одужали за добу – 1 310 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 76 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 056 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.
- м. Київ – 406;
- Вінницька область – 98;
- Волинська область – 91;
- Дніпропетровська область – 196;
- Донецька область – 110;
- Житомирська область – 112;
- Закарпатська область – 22;
- Запорізька область – 165;
- Івано-Франківська область – 90;
- Київська область – 162;
- Кіровоградська область – 13;
- Луганська область – 109;
- Львівська область – 292;
- Миколаївська область – 69;
- Одеська область – 235;
- Полтавська область – 70;
- Рівненська область – 110;
- Сумська область – 78;
- Тернопільська область – 147;
- Харківська область – 341;
- Херсонська область – 97;
- Хмельницька область – 191;
- Черкаська область – 99;
- Чернівецька область – 235;
- Чернігівська область – 79.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 310 554 особи.
- Померло – 54 251 особа.
- Видужало – 2 218 873 особи.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 407 825 щеплень.