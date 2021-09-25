За минувшие сутки Covid-19 было подтверждено в 8267 человек. Из них 715 детей и 157 медработников.
Выздоровели за сутки — 2 821 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19 за последние 24 часа умерло 133 человек.
В сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 2 035 человек.
Коронавирус в регионах:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Одесской (622) и Донецкой (503) областях.
- г. Киев — 446;
- Винницкая область — 133;
- Волынская область — 216;
- Днепропетровская область — 751;
- Донецкая область — 503;
- Житомирская область — 283;
- Закарпатская область — 105;
- Запорожская область — 556;
- Ивано-Франковская область — 220;
- Киевская область — 290;
- Кировоградская область — 41;
- Луганская область — 302;
- Львовская область — 667;
- Николаевская область — 181;
- Одесская область — 485;
- Полтавская область — 198;
- Ровенская область — 268;
- Сумская область — 201;
- Тернопольская область — 219;
- Харьковская область — 929;
- Херсонская область — 179;
- Хмельницкая область — 276;
- Черкасская область — 251;
- Черновицкая область — 411;
- Черниговская область — 146.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
Заболело — 2 387 750 человека.
Умерло — 55 557 человека.
Поправилось — 2 243 209 человек.
С начала кампании вакцинации привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу — 6 720 913 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 138 989 прививок.