За минувшие сутки Covid-19 было подтверждено в 8267 человек. Из них 715 детей и 157 медработников.

Выздоровели за сутки — 2 821 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19 за последние 24 часа умерло 133 человек.

В сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 2 035 человек.

Коронавирус в регионах:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Одесской (622) и Донецкой (503) областях.

г. Киев — 446;

Винницкая область — 133;

Волынская область — 216;

Днепропетровская область — 751;

Донецкая область — 503;

Житомирская область — 283;

Закарпатская область — 105;

Запорожская область — 556;

Ивано-Франковская область — 220;

Киевская область — 290;

Кировоградская область — 41;

Луганская область — 302;

Львовская область — 667;

Николаевская область — 181;

Одесская область — 485;

Полтавская область — 198;

Ровенская область — 268;

Сумская область — 201;

Тернопольская область — 219;

Харьковская область — 929;

Херсонская область — 179;

Хмельницкая область — 276;

Черкасская область — 251;

Черновицкая область — 411;

Черниговская область — 146.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело — 2 387 750 человека.

Умерло — 55 557 человека.

Поправилось — 2 243 209 человек.

С начала кампании вакцинации привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу — 6 720 913 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 138 989 прививок.