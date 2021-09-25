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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 267 новых случаев Covid-19

25 сентября, 08:16 Абрамова Юлія
коронавірус, карантин

За минувшие сутки Covid-19 было подтверждено в 8267 человек. Из них 715 детей и 157 медработников.

Выздоровели за сутки — 2 821 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19 за последние 24 часа умерло 133 человек.

В сутки с диагнозом Covid-19 госпитализированы 2 035 человек.

Коронавирус в регионах:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Одесской (622) и Донецкой (503) областях.

  • г. Киев — 446;
  • Винницкая область — 133;
  • Волынская область — 216;
  • Днепропетровская область — 751;
  • Донецкая область — 503;
  • Житомирская область — 283;
  • Закарпатская область — 105;
  • Запорожская область — 556;
  • Ивано-Франковская область — 220;
  • Киевская область — 290;
  • Кировоградская область — 41;
  • Луганская область — 302;
  • Львовская область — 667;
  • Николаевская область — 181;
  • Одесская область — 485;
  • Полтавская область — 198;
  • Ровенская область — 268;
  • Сумская область — 201;
  • Тернопольская область — 219;
  • Харьковская область — 929;
  • Херсонская область — 179;
  • Хмельницкая область — 276;
  • Черкасская область — 251;
  • Черновицкая область — 411;
  • Черниговская область — 146.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело — 2 387 750 человека.
Умерло — 55 557 человека.
Поправилось — 2 243 209 человек.

С начала кампании вакцинации привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу — 6 720 913 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 138 989 прививок.

Теги
Коронавірус Covid-19
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