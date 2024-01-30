Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Новости здоровья

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 39%: на Киевщине фиксируется превышение эпидемического порога

30 января 2024, 15:56
Ольга Боднарчук редактор
грип, насморк
Источник: Pexels

За прошедшую неделю в Киевской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 39%.

Об этом во время брифинга сказала заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Валентина Липчанчук.

Заболеваемость на Киевщине

Валентина Липчанчук отметила, что уровень заболеваемости пока незначительно превышает эпидемический порог — на 8%.

Сейчас смотрят

Половина от всех больных — дети. За последнюю неделю заболеваемость среди детей выросла на 44%.

Лидером по заболеваемости является Бориспольский район, самый низкий уровень зафиксирован в Вышгородском.

В общем в 33 учебных заведениях Киевской области уже введено дистанционное обучение из-за повышения уровня заболеваемости.

Читайте также:
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 39%: на Киевщине фиксируется превышение эпидемического порогаРастет заболеваемость Covid-19 в Украине: где больше всего рисков заразиться

Источник: КОВА

Теги
грві Грип Киевская область
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь