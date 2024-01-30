За прошедшую неделю в Киевской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 39%.

Об этом во время брифинга сказала заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Валентина Липчанчук.

Заболеваемость на Киевщине

Валентина Липчанчук отметила, что уровень заболеваемости пока незначительно превышает эпидемический порог — на 8%.

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Половина от всех больных — дети. За последнюю неделю заболеваемость среди детей выросла на 44%.

Лидером по заболеваемости является Бориспольский район, самый низкий уровень зафиксирован в Вышгородском.

В общем в 33 учебных заведениях Киевской области уже введено дистанционное обучение из-за повышения уровня заболеваемости.

Источник: КОВА