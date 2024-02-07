Впервые в Ровенской области, в Ровно, удалили опухоль из головного мозга пациента, который оставался в сознании в течение всей операции.
Уникальное вмешательство провели в областной клинической больнице имени Юрия Семенюка.
Операция при сознании
27-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на эпилептические приступы, головную боль и онемение правой руки и ноги.
На МРТ медики обнаружили опухоль в головном мозге. Чтобы сохранить жизнь мужчины, нужно было немедленное оперативное вмешательство.
Операцию проводили методом Awake анестезии, при которой пациент оставался в сознании, мог двигать руками и ногами и общаться. Такой метод нельзя применять для всех пациентов.
Пациент после более полуторачасового вмешательства чувствует себя хорошо.
Источник: Андрей Крауш
Фото: Андрей Крауш