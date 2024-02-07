Впервые в Ровенской области, в Ровно, удалили опухоль из головного мозга пациента, который оставался в сознании в течение всей операции.

Уникальное вмешательство провели в областной клинической больнице имени Юрия Семенюка.

Операция при сознании

27-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на эпилептические приступы, головную боль и онемение правой руки и ноги.

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На МРТ медики обнаружили опухоль в головном мозге. Чтобы сохранить жизнь мужчины, нужно было немедленное оперативное вмешательство.

Операцию проводили методом Awake анестезии, при которой пациент оставался в сознании, мог двигать руками и ногами и общаться. Такой метод нельзя применять для всех пациентов.

Пациент после более полуторачасового вмешательства чувствует себя хорошо.

Источник: Андрей Крауш

Фото: Андрей Крауш