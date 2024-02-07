Вперше в Рівненській області, у Рівному, видалили пухлину з головного мозку пацієнта, який залишався у свідомості протягом всієї операції.
Унікальне втручання провели в обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка.
Операція при свідомості
27-річний чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на епілептичні напади, головний біль та оніміння правої руки та ноги.
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На МРТ медики виявили пухлину в головному мозку. Щоб зберегти життя чоловіка, потрібне було негайне оперативне втручання.
Операцію проводили методом Awake анестезії, при якій пацієнт залишався у свідомості, міг рухати руками й ногами та спілкуватися. Такий метод не можна застосовувати для всіх пацієнтів.
Пацієнт після понад півторагодинного втручання почувається добре.
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Джерело: Андрій Крауш
Фото: Андрій Крауш