Вперше в Рівненській області, у Рівному, видалили пухлину з головного мозку пацієнта, який залишався у свідомості протягом всієї операції.

Унікальне втручання провели в обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка.

Операція при свідомості

27-річний чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на епілептичні напади, головний біль та оніміння правої руки та ноги.

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На МРТ медики виявили пухлину в головному мозку. Щоб зберегти життя чоловіка, потрібне було негайне оперативне втручання.

Операцію проводили методом Awake анестезії, при якій пацієнт залишався у свідомості, міг рухати руками й ногами та спілкуватися. Такий метод не можна застосовувати для всіх пацієнтів.

Пацієнт після понад півторагодинного втручання почувається добре.

Джерело: Андрій Крауш

Фото: Андрій Крауш