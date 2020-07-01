Основатели коворкинга Platforma о бизнесе в условиях коронакризиса

В рамках онлайн-проекта Деловой разговор с Оксаной Гутцайт предлагаем вам интервью с основателем коворкинга Platforma Рефаэлем Юха.

— Недавно вы построили четвертый коворкинг в Киеве, на Подоле. Еще один находится во Львове. Расскажите, как все начиналось и с какими трудностями столкнулись?

— Все началось в 2015 году. Это было сразу после революции. Я приехал в Киев, когда Крещатик все еще выглядел, как в фильме Эмира Кустрицы. Весь город, вся страна выглядела подавленной, люди не чувствовали надежды. Каждый раз, когда я выходил на улицу пообщаться с молодежью, почти от каждого слышал о мотивации уехать из страны, эмигрировать, чтобы найти новые возможности. Здесь, в Украине, я работал с Офером Керцнером. Он пытался построить инфраструктуру и пространство для молодых людей в Украине, чтобы дать им возможности, создавая для них экосистему, нетворкинг и сообщества, которые будут помогать продвигать и развивать инновации и бренд made in Ukraine.

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— Почему ваша команда соучредителей выбрала именно Украину для такого рода бизнеса?

— Украина — не выбор, Украина — это данность. Соучредитель Coworking Platforma и владелец Art-Zavod Platforma, мой партнер Офер Керцнер — живет здесь уже около 20 лет. И очень много инвестировал в эту страну. Сотни миллионов долларов. Значительная часть этих средств была инвестирована в креативные и инновационные проекты. Он был выбран как самый креативный инвестор Украины последние несколько лет. Украина не была просто выбрана, как точка из всех стран на глобусе. Здесь уже были возможности. Мы выбрали Украину, потому что мы сторонники этой страны, наши компании работают здесь, нам нравится инвестировать в ее развитие.

— Как сфера коворкинга развита в мире? А как у нас, в Украине? Делаете аналитику: сравниваете мировые показатели развития бизнеса с украинскими?

— Я бы сказал две вещи в первую очередь. Мы должны поговорить об Украине, но на самом деле об Украине до и после Covid-19. Как и все разделелилось на до и после коронавируса. Идея в том, чтобы в этот момент переформатироваться в соответствии с изменениями. Эти изменения произошли не только в Украине, они глобальные. После пандемии крупные компании поняли, что нужно быть более гибкими, обеспечить работников большей коммуникацией. Профессиональные компании будут распоряжаться своей собственностью. Они хотят работать в среде компаний, где их лучше понимают. Консервативные владельцы не понимают IT-компании, как мы их понимаем.

Также еще один основатель коворкинга Platforma Сергей Ящук рассказал, чем отличается коворкирнг от обычной аренды офиса и как должен отдыхать от работы современный работник.

В рамках проекта Факты ICTV также предлагают интервью ресторатором и руководителем Пицца Челентано Максимом Храмовым.

Также вышли интервью с бизнесменом и основателем охранного холдинга Шериф Дмитрием Стрижовым, совладельцем ТРЦ Dream Town Александром Меламудом и бизнесменом и спортсменом Андреем Онистратом.