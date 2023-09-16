На Ровенщине зарегистрирован второй с начала года случай подкожного дирофиляриоза.

Пациентка самостоятельно смогла извлечь 8-сантиметрового гельминта из-под кожи. Уже в лаборатории червя идентифицировали как подкожную дирофилярию Dirofilaria repens.

Женщина более полугода назад заметила небольшую опухоль на левой голени. Образование никак ее не беспокоило. Не было никаких характерных проявлений инвазии — ни жжения, ни зуда, ни ощущения движения паразита под кожей.

Сейчас смотрят

Во время купания женщина заметила как будто волос на ноге, потянула и… вытащила червяка длиной 8,5 см.

В Центре контроля и профилактики заболеваний говорят, что такое течение заражения редкое.

Специалисты в очередной раз напоминают, источником дирофиляриоза являются собаки, кошки и дикие плотоядные животные, от которых человеку заболевание передается специфическими переносчиками — кровососущими комарами всех видов, мошками, слепнями, блохами, а также клещами.

Человек, который заболел подкожным дирофиляриозом, для окружающих абсолютно безопасен, ведь непосредственно от него паразит не передается.

Профилактикой дирофиляриоза является противогельминтная обработка домашних животных.

Также не стоит забывать о защите от укусов насекомых. Для этого следует позаботиться об обустройстве на окнах своих домов противомоскитных сеток, применять электрофумигаторы, а также обязательно использовать репелленты при пребывании на открытом воздухе.

Сейчас в очаге паразитарного заболевания, где могла заразиться женщина, проводится комплексное эпидемиологическое обследование.

Источник: Рівненський обласний центр контролю і профілактики хвороб