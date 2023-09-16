На Рівненщині зареєстрований другий з почіатку року випадок підшкірного дирофіляріозу.

Пацієнтка самотужки змогла витягти 8-сантиметрового гельмінта у себе з-під шкіри. Уже в лабораторії черв’яка ідентифікували, як підшкірну дирофілярію Dirofilaria repens.

Жінка понад півроку тому помітила невелику пухлинку на лівій гомілці. Утворення ніяк її не турбувало. Не було жодних характерних проявів інвазії – ні печіння, ні свербежу, ні відчуття руху паразита під шкірою.

Зараз дивляться

Під час купання жінка помітила якусь неначе волосину на нозі, потягнула і… витягнула черв’яка довжиною 8,5 см.

У Центрі контролю та профілактики захворювань кажуть, що такий перебіг зараження рідкісний.

Фахівці вкотре нагадують, джерелом дирофіляріозу є собаки, коти та дикі м’ясоїдні тварини, від яких людині захворювання передається специфічними переносниками — кровосисними комарами усіх видів, мошками, ґедзями, блохами, а також кліщами.

Людина, яка занедужала на підшкірний дирофіляріоз, для оточуючих є абсолютно безпечною, адже безпосередньо від неї паразит не передається.

Профілактикою дирофіляріозу є протигельмінтозна обробка домашніх тварин.

Також не варто забувати про захист від укусів комах. Для цього слід подбати про облаштування на вікнах своїх домівок протимоскітних сіток, застосовувати електрофумігатори, а також обов’язково використовувати репеленти при перебуванні на відкритому повітрі.

Наразі в осередку паразитарного захворювання, де могла заразитися жінка, проводиться комплексне епідеміологічне обстеження.

Джерело: Рівненський обласний центр контролю і профілактики хвороб