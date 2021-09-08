В Украине есть вакцины от коронавируса, срок годности которых истекает уже осенью этого года. Минздрав планирует максимально эффективно их использовать. В то же время веществами, срок годности которых истек, в стране не будут делать прививку.

Об этом Фактам ICTV сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

— Если говорить о сроках годности вакцин в Украине, то это октябрь-ноябрь для около 3 млн доз AstraZeneca на областных складах, а также около 1,1 млн вакцины Pfizer, которая имеет срок годности до конца ноября и до конца декабря… В среднем Украина делает 120-150 тыс. прививок в течение одних суток и около миллиона в течение недели. Поэтому это количество реально использовать до конца срока годности, — отметил Игорь Кузин.

По его словам, вакцины будут перераспределять между регионами, чтобы максимально не потерять ни одной дозы.

— Если в каком-то регионе вакцина имеет риск быть неиспользованной до конечного срока хранения, она распределяется в те регионы, где она используется более активно. Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины, — добавил он.

В то же время первой использоваться в стране именно такая вакцина, срок годности которой подходит к концу.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Из слов главного санитарного врача Украины понятно, что в ближайшее время в Украине будут вакцинировать от коронавируса веществами от AstraZeneca и Pfizer.