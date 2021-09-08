В Україні є вакцини від коронавірусу, термін придатності яких закінчується уже восени цього року. МОЗ планує максимально ефективно їх використовувати. Водночас речовинами, термін придатності яких закінчився, у країні не будуть проводити щеплення.

Про це Фактам ICTV повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– Якщо казати про терміни придатності вакцин в Україні, то це жовтень-листопад для близько 3 млн доз AstraZeneca на обласних складах, а також близько 1,1 млн вакцини Pfizer, яка має термін придатності до кінця листопада і до кінця грудня… У середньому Україна робить 120-150 тис. щеплень впродовж однієї доби і близько мільйона впродовж тижня. Тому цю кількість реально використати до кінця терміну придатності, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, вакцини перерозподілятимуть між регіонами, щоб максимально не втратити жодної дози.

– Якщо у якомусь регіоні вакцина має ризик бути невикористаною до кінцевого терміну зберігання, вона розподіляється до тих регіонів, де вона використовується більш активно. Жодна вакцина з простроченим терміном придатності не буде використана на території України, – додав він.

Водночас першою використовуватиметься у країні саме така вакцина, термін придатності якої добігає кінця.

Зі слів головного санітарного лікаря України зрозуміло, що найближчим часом в Україні вакцинуватимуть від коронавірусу речовинами від AstraZeneca та Pfizer.