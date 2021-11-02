Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, нуждающихся в кислородной терапии из-за Covid-19.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида во время брифинга. По его словам, со вчерашнего дня оба крупнейших производителя кислорода в стране вернулись к работе.

— Минздрав держит ситуацию со снабжением кислородом под контролем и прорабатывает все логистические сложности в экстренном режиме. — говорит он.

Волны Covid-19 имеют разный характер, необходимость в кислороде зависит от их интенсивности. Сейчас пациент с коронавирусом потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было в предыдущие волны. Если в начале октября в Украине потребляли 280 тонн в сутки, на середину – 330 тонн жидкого кислорода, то сейчас уже 367 тонн.

Сейчас 35 предприятий производят более 400 тонн кислорода в сутки, большинство из них работает на максимальную мощность.

Комарида добавил, что министерство продолжает работать над дополнительным обеспечения кислородом учреждений здравоохранения, которые лечат больных Covid-19.

Он подчеркнул, что наиболее эффективным способом не попасть под кислородный концентратор остается вакцинация.

По состоянию на 2 ноября в Украине с диагнозом коронавирус госпитализировали 3 188 человек. От осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 700 человек.

В то же время в центральной городской больнице Ивано-Франковска фиксируются проблемы с кислородом для лечения больных на коронавирус.