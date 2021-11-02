Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через Covid-19.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда під час брифінгу. За його словами, відучора обидва найбільші виробники кисню в країні повернулися до роботи.

– МОЗ тримає ситуацію з постачанням киснем під контролем та опрацьовує всі логістичні складнощі в екстреному режимі. – каже він.

Хвилі Covid-19 мають різний характер, необхідність у кисні залежить від їх інтенсивності. Зараз пацієнт з коронавірусом споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було у попередні хвилі. Якщо на початку жовтня в Україні споживали 280 тонн на добу, на середину – 330 тонн рідкого кисню, то зараз вже 367 тонн.

Зараз 35 підприємств виробляють понад 400 тонн кисню на добу, більшість з них працює на максимальну потужність.

Комаріда додав, що міністерство продовжує працювати над додатковим забезпечення киснем закладів охорони здоров’я, які лікують хворих на Covid-19.

Він наголосив, що найбільш ефективним способом не потрапити під кисневий концентратор залишається вакцинація.

Станом на 2 листопада в Україні з діагнозом коронавірус госпіталізували 3 188 осіб. Від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 700 осіб.

Водночас у центральній міській лікарні Івано-Франківська фіксуються проблеми із киснем для лікування хворих на коронавірус.