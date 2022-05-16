Со следующего месяца в Украине возобновят трансплантологическую программу. Все операции будут делать в полном объеме, за исключением Херсона, Донецкой и Луганской областей, которые сейчас временно оккупированы российскими захватчиками.

Об этом сообщил украинский кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров в эфире информационного телемарафона.

В этом году в январе врачи успели сделать две пересадки органов. Но с началом войны весь этот процесс затормозился, ведь трансплантология требует нормального и быстрого транспорта. Донорские органы должны доставляться из одного города в другой очень оперативно.

— В первые дни войны такая транспортировка была невозможна. Поэтому темпы пересадок сердца, печени немного убавились. Мы планируем возобновить эту программу, — говорит он.

Также Тодуров отметил, что в течение последних двух лет в Украине очень хорошо наладили трансплантологию. Так, был принят новый закон, пилотный проект по финансированию. Появилось большое количество лицензированных центров, где уже начали выполнять не только пересадки почек, но и печени, сердца.

— Таких центров было все больше и больше. Только мы в прошлом году сделали 22 пересадки. Это был просто прорыв, — подчеркнул хирург.

Кроме того, Тодуров упомянул о первой операции по пересадке органов гражданам Украины в Польше. По его словам, поляки используют любой шанс, чтобы дать понять украинцам, как они их любят и поддерживают.