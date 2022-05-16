З наступного місяця в Україні відновлять трансплантологічну програму. Усі операції робитимуть у повному обсязі, за винятком Херсону, Донецької та Луганської областей, які зараз тимчасово окуповані російськими загарбниками.

Про це повідомив український кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров в ефірі інформаційного телемарафону.

Цього року у січні лікарі встигли зробити дві пересадки органів. Але з початком війни увесь цей процес загальмувався, адже трансплантологія потребує нормального та швидкого транспорту. Донорські органи мають доставлятися з одного міста в інше дуже оперативно.

– У перші дні війни таке транспортування було неможливим. Тому темпи пересадок серця, печінки трішки збавилися. Ми плануємо відновити цю програму, – каже він.

Також Тодуров зазначив, що протягом останніх двох років в Україні дуже добре налагодили трансплантологію. Так, був прийнятий новий закон, пілотний проєкт щодо фінансування. З’явилася велика кількість ліцензованих центрів, де вже почали виконувати не тільки пересадки нирок, але й печінки, серця.

– Таких центрів було усе більше і більше. Тільки ми минулого року зробили 22 пересадки серця. Це був просто прорив, – наголосив хірург.

Крім того, Тодуров згадав про першу операцію з пересадки органів громадянам України в Польщі. За його словами, поляки використовують будь-який шанс, щоб дати зрозуміти українцям, як вони їх люблять і підтримують.