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Сведут на нет прогресс вакцинации: ООН обеспокоена появлением новых вариантов Covid-19

19 января 2022, 19:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Появление новых вариантов коронавирусной инфекции сведет к нулю прогресс в борьбе с пандемией, достигнутый с помощью вакцинации. Об этом во время очередного заседания заявил глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

— Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за минувшие два года, — заявил глава Генассамблеи ООН.

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Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что национальный пик заболеваемости коронавирусной инфекцией уже пройден. На этом фоне в стране уже на следующей неделе намерены отменить карантинные ограничения, в том числе и обязательную Covid-сертификацию.

А в ВОЗ заявили, что в 2022 году человечество пока не сможет победить пандемию. Несмотря на то, что половина населения планеты вакцинировалась против коронавируса.

Источник: заседание Генассамблеи ООН

Теги
Генасамблея ООН , Коронавирус Covid-19 , ООН
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