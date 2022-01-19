Появление новых вариантов коронавирусной инфекции сведет к нулю прогресс в борьбе с пандемией, достигнутый с помощью вакцинации. Об этом во время очередного заседания заявил глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

— Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за минувшие два года, — заявил глава Генассамблеи ООН.

Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что национальный пик заболеваемости коронавирусной инфекцией уже пройден. На этом фоне в стране уже на следующей неделе намерены отменить карантинные ограничения, в том числе и обязательную Covid-сертификацию.

А в ВОЗ заявили, что в 2022 году человечество пока не сможет победить пандемию. Несмотря на то, что половина населения планеты вакцинировалась против коронавируса.

Источник: заседание Генассамблеи ООН