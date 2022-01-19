Поява нових варіантів коронавірусної інфекції зведе до нуля прогрес в боротьбі з пандемією, досягнутий за допомогою вакцинації. Про це під час чергового засідання заявив глава Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахід.

– Нові варіанти будуть з’являтися, деякі з них можуть бути більш смертельними або здатними обходити дію вакцин. Це загрожує звести нанівець весь прогрес, якого ми досягли за минулі два роки, – заявив глава Генасамблеї ООН.

Тим часом, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Національний пік захворюваності на коронавірусною інфекцією вже пройдено. На цьому тлі в країні вже наступного тижня мають намір скасувати карантинні обмеження, в тому числі і обов’язкову Covid-сертифікацію.

А в ВООЗ заявили, що в 2022 році людство поки не зможе перемогти пандемію. Незважаючи на те, що половина населення планети вакцинувалася проти коронавірусу.

Джерело: засідання Генасамблеї ООН