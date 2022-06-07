Почему одним удается пережить эмоционально сложные периоды своей жизни, а другие впадают в тяжелую, продолжительную депрессию. На вопрос, в чем причины таких различий и насколько важен здесь фактор времени, ответила психолог-практик Ольга Котляр.

— Мы все можем грустить, чувствовать одиночество, апатию, отсутствие или снижение аппетита. У каждого человека может возникать желание спрятаться, убежать куда-то, побыть в себе, закрыться от окружающих. В такие моменты жизни мир может казаться черно-белым, — говорит специалист.

По ее словам, 15% людей в своей жизни страдают от хронической, тяжелой депрессии.

Зигмунд Фрейд в своих трудах назвал скорбь состоянием, которое чувствует человек, как потерю чего-то/кого-то близкого. Меланхолия, по мнению легендарного психоаналитика, это состояние, в котором потерю невозможно переключить на реальную жизнь.

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Ольга Котляр утверждает, что при потере близких людей, утрате привычного образа жизни, отношений нормально чувствовать грусть, находиться в состоянии тоски.

Но проходит время, нормальные процессы жизнедеятельности нашей психики активируются. Базовая потребность чувствовать удовольствие и радость возвращается.

Причины затяжной депрессии

Стресс — самый главный активатор депрессивных состояний.

В случае депрессии речь идет о накопительном стрессе. Дети в возрасте до 10 лет, наблюдавшие потерю близких, родных, могут страдать хронической депрессией. Любые формы насилия вызывают чувство вины и стыда, активируя нарушения биологических процессов. Тогда чувство беспомощности становится неподконтрольным, и человек испытывает бессилие.

Гормональные нарушения щитовидной железы.

Она играет важную роль, особенно для женщин. Женщины иначе и дольше, чем мужчины, проживают чувство утраты и любые другие состояния. Плюс — послеродовая депрессия, ПМС, менопаузы, ежемесячный женский период, когда уровень эстрогена и прогестерона начинает зашкаливать выше нормы.

Катастрофизация — привычка думать о плохом.

Здесь может быть взят опыт родительской семьи или включаться генетический фонд. Если вас научили думать плохо и вы не переучились, если нет опыта принимать решения, присутствует страх ошибаться или контролировать все вокруг, тогда есть все шансы войти в состояние апатии и дойти до диссоциации (чувство безразличия, оторванности от действительности или недостаточной эмоциональности).

Источник: Психологическая поддержка