Война длится уже 300 дней. Триста дней Украина бьется за свою свободу, за жизнь, за существование.

Как повлияло на нас украинцев это все еще происходящее трагическое событие. Сдвинулось ли что-то в нашем сознании.

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– Что делается с людьми на этой войне? Я сейчас не о военнослужащих, – говорит военный психолог Андрей Козинчук. – Мы проходим процесс самоидентификации. Раньше мы говорили, что мы украинцы. Сейчас мы функционируем, продвигаемся дальше и не утратили идентичность.

Психолог продолжил, что мы не просто выдержали эти 300 дней – мы выжили и утвердились как нация. Мы уже не свернем с избранного пути и достигнем своей цели – Украина будет свободной.

И хотя есть отдельные индивидуумы, готовые сложить лапки, но таким очень быстро закрывают рот, а людей, избравших путь идти до конца, гораздо больше.

Это как у марафонцев, сравнил ситуацию психолог, когда ты пробежал 39 км из 42-х и уже не отступишь, даже если сил уже нет. Отличие только в том, что марафонцы знают – когда будет последний километр, мы же не знаем, когда дойдем до своего последнего километра. Но вдохновляем друг друга.

Подпитываемся нашей мотивацией — выжить.

И питают нас не только результаты нашей работы, но и работы людей, с которыми мы себя идентифицируем. Благодаря этому мы победим.