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300 дней войны: как изменились украинцы за это время

21 декабря 2022, 13:20
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
психолог

Война длится уже 300 дней. Триста дней Украина бьется за свою свободу, за жизнь, за существование.

Как повлияло на нас украинцев это все еще происходящее трагическое событие. Сдвинулось ли что-то в нашем сознании.

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– Что делается с людьми на этой войне? Я сейчас не о военнослужащих, – говорит военный психолог Андрей Козинчук. – Мы проходим процесс самоидентификации. Раньше мы говорили, что мы украинцы. Сейчас мы функционируем, продвигаемся дальше и не утратили идентичность.

Психолог продолжил, что мы не просто выдержали эти 300 дней – мы выжили и утвердились как нация. Мы уже не свернем с избранного пути и достигнем своей цели – Украина будет свободной.

И хотя есть отдельные индивидуумы, готовые сложить лапки, но таким очень быстро закрывают рот, а людей, избравших путь идти до конца, гораздо больше.

Это как у марафонцев, сравнил ситуацию психолог, когда ты пробежал 39 км из 42-х и уже не отступишь, даже если сил уже нет. Отличие только в том, что марафонцы знают – когда будет последний километр, мы же не знаем, когда дойдем до своего последнего километра. Но вдохновляем друг друга.

Подпитываемся  нашей мотивацией — выжить.

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И питают нас не только результаты нашей работы, но и работы людей, с которыми мы себя идентифицируем. Благодаря этому мы победим.

Теги
Війна в Україні Психология
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