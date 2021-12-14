В наше время многозадачность — синоним эффективности. А во время пребывания в многозначности создается иллюзия эффективности. И ключевое слово здесь — иллюзия.

О том, почему многозадачность — это плохо, Фактам ICTV рассказала семейный психолог, сексолог Алена Щербань.

— Многозадачность ухудшает качество жизни — желанная эффективность на самом деле рассеивается в погоне за двумя, тремя, а то и более зайцами. Вместо галочек о всех выполненных делах мы имеем усталость, стресс, плохую память, сниженное внимание и кучу незавершенных гештальтов, — говорит Алена Щербань.

Британские ученые выяснили, что те, кто считают себя особо многозадачными, на самом деле плохо справляются с несколькими делами одновременно. Им плохо дается концентрация, они быстро теряют интерес к делу и постоянно ищут новые стимулы, добавляет Щербань.

— Все те же ученые подробно объясняют, какова метаболическая цена многозначности — мозг потребляет больше глюкозы, что приводит к падению сахара в крови. Что, в свою очередь, помимо гормональных эффектов — выработки гормона стресса, приводит к беспокойству, тревожности и импульсивному поведению, — комментирует специалист.

Признаки многозадачности:

готовить, смотреть телевизор и отвечать на звонки;

ставить лайки одним друзьям в компании других;

писать статью, проверять почту и ленту социальных сетей;

ехать за рулем автомобиля, писать СМС и слушать аудиокнигу;

писать e-mail во время совещания в одной из 15 открытых вкладок браузера.

— Что будет, если вы на своем гаджете откроете одновременно слишком много программ или окон? Скорее всего, он начнет подвисать, и произойдет сбой в его работе. Примерно такая же ситуация происходит и в вашем головном мозге. Когда вы выполняете много дел одновременно, мозг перестает работать полноценно. Он так же, как и гаджет, начинает “подвисать”, — объясняет психолог.

В основе эффективности лежит вовсе не многозадачность, а внимание. Внимание, которое трансформируется у нас с вами, людей, живущих в эпоху гаджетов.

— Чтобы выполнять дела максимально эффективно и успевать больше, работайте циклами. Можно взять 45 минут для работы и 15 минут для отдыха. Хорошо бы взять за правило заводить таймер для определенной задачи и заниматься только ею в это время, изолировав себя от уведомлений, шума, контактов и отвлечения. Кстати, есть специальные приложения, которые определяют время работы и отдыха — возможно, ваш выход именно в этом, — считает Алена Щербань.

Еще один совет — разгружайте голову, рекомендует психолог. Для этого можно завести блокнот (или несколько), куда будете выписывать все, что до этого держали в голове: негативные эмоции и мнения, списки дел, встречи, список покупок. Задача — записывать абсолютно все, что приходит в голову. Так можно разгрузить свой мозг, а реальность станет более понятной и организованной.

Мозгу помогает разгрузиться и изменение режима концентрации.

— Выполняйте сначала умственную работу, затем переключайтесь на физическую, затем — снова на умственную. А важные решения лучше принимать с утра. Как ни парадоксально, но мы можем принять лишь ограниченное количество решений, — резюмирует специалист.

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Также важно жить в данный момент, чтобы внимание было именно в том месте, где вы находитесь.