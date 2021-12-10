Как перестать постоянно спешить? Многие люди задаются этим вопросом, устав от суеты и многозадачности. Кроме того, такой ритм жизни не позволяет сосредоточиться, проанализировать свою жизнь и изменить ее.

О важности замедления Фактам ICTV рассказала семейный психолог Алена Щербань.

— Если вы находитесь в ускоренном или суетливом состоянии ума и тела, вам становится сложно обрести осознанный подход в жизни и внимательное отношение к своим внутренним переживаниям, — говорит Алена Щербань.

По ее словам, только замедляясь, мы можем отследить, что происходит с нами в той или иной точке реальности, осознать неэффективные реакции и модели поведения, изменить их и тем самым получить новый опыт.

— Это можно сравнить с ездой на гоночной машине по городу, в котором вы никогда не были. Если вы будете ехать со скоростью 150 км/ч, то, скорее всего, ничего не заметите и не рассмотрите. Но если вы решите пройтись пешком, вам удастся заметить красивые дома, исторические места и удивительные парки, — объясняет психолог.

Как отмечает специалист, нарабатывать навык замедления можно самостоятельно. Для этого необходимо направлять свое внимание на то, что происходит здесь и сейчас.

— Используйте для этого простые вопросы: “Что я сейчас чувствую?”, “Как это отражается на моем теле?”, “Что я чувствую, наблюдая за происходящим вокруг?”, “Какие переживания вызвала у меня полученная информация”, — комментирует Алена Щербань.

Задавая себе эти вопросы, вы много нового узнаете о себе, подводит итог она.

Благодаря этому можно разобраться со своими внутренними переживаниями, тревожностью и изменить свою жизнь.