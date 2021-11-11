Каждый может оказаться в ситуации, когда человек рядом с ним будет нуждаться в поддержке. И можно просто сказать ему банальное — не переживай, и дальше заниматься своими делами, а можно отреагировать на такую ​​ситуацию действительно нужными и уместными фразами.

Какие слова поддержки следует говорить человеку

Я всегда могу выслушать тебя

Очень часто человеку хочется поделиться своими переживаниями. Эта фраза будет сигналом, что вы готовы его выслушать.

Твои чувства – это нормально

Другие же, напротив, постараются скрыть свои проблемы и переживания. Им нужно объяснить, что волноваться – нормально, вы не собираетесь высмеивать или критиковать их за это.

Мне знакомо такое чувство

Похожий опыт будет сигналом, что вам можно довериться. Но здесь требуется осторожность, ведь вы действительно должны были пережить такую ​​же ситуацию, чтобы быть компетентным и помочь человеку.

Что я могу для тебя сделать?

Эта фраза продемонстрирует, что вы готовы поддержать человека не только словами, но и действиями. Однако здесь тоже надо быть осторожным, ведь вы действительно должны быть в состоянии помочь.