Каждый может оказаться в ситуации, когда человек рядом с ним будет нуждаться в поддержке. И можно просто сказать ему банальное — не переживай, и дальше заниматься своими делами, а можно отреагировать на такую ситуацию действительно нужными и уместными фразами.
Какие слова поддержки следует говорить человеку
- Я всегда могу выслушать тебя
Очень часто человеку хочется поделиться своими переживаниями. Эта фраза будет сигналом, что вы готовы его выслушать.
- Твои чувства – это нормально
Другие же, напротив, постараются скрыть свои проблемы и переживания. Им нужно объяснить, что волноваться – нормально, вы не собираетесь высмеивать или критиковать их за это.
- Мне знакомо такое чувство
Похожий опыт будет сигналом, что вам можно довериться. Но здесь требуется осторожность, ведь вы действительно должны были пережить такую же ситуацию, чтобы быть компетентным и помочь человеку.
- Что я могу для тебя сделать?
Эта фраза продемонстрирует, что вы готовы поддержать человека не только словами, но и действиями. Однако здесь тоже надо быть осторожным, ведь вы действительно должны быть в состоянии помочь.