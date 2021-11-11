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Психологія

Замість “не турбуйся”. Які слова підтримки треба говорити людині

11 Листопада 2021, 17:30
Людмила Грубнік редактор розділу Здоров’я
підтримка, психологія
Джерело: Pixabay

Кожен із нас може опинитися у ситуації, коли людина поряд з нами потребуватиме підтримки. І можна просто сказати їй банальне – не турбуйся, та далі займатися своїми справами, а можна відреагувати на таку ситуацію насправді потрібними та влучними фразами.

Які слова підтримки варто говорити людині

  • Я завжди можу вислухати тебе

Дуже часто людині хочеться поділитися своїми переживаннями. Ця фраза буде сигналом, що ви готові її слухати.

  • Твої почуття – це нормально

Інші ж, навпаки, намагатимуться приховати свої проблеми та переживання. Їм треба пояснити, що хвилюватися – нормально, ви не збираєтеся висміювати або критикувати їх за це.

  • Мені знайоме таке почуття

Схожий досвід буде сигналом, що вам можна довіритися. Але тут потрібна обережність, адже ви справді маєте пережити таку ж ситуацію, щоб бути компетентним та допомогти людині.

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  • Що я можу для тебе зробити?

Ця фраза продемонструє, що ви готові підтримати людину не лише словами, а й діями. Однак тут теж треба бути обережним, адже ви справді маєте бути у змозі допомогти.

Теги
Поради психолога , Психологія
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