Человеческий инстинкт состоит в том, чтобы избегать страданий и стараться сделать жизнь максимально комфортной и легкой. Но, как это ни парадоксально, большое количество исследований показало, что страдания и травмы могут иметь положительные долгосрочные последствия.

Например, многие люди, пережившие сильную травму, становятся глубже и сильнее, чем были раньше. Они могут даже претерпеть внезапную и радикальную трансформацию, которая сделает жизнь более значимой и полноценной.

Действительно, исследования показывают, что от половины до одной трети всех людей испытывают значительное развитие личности после травмирующих событий, таких как тяжелая утрата, серьезная болезнь, несчастные случаи или развод.

Со временем они могут почувствовать новое чувство внутренней силы, уверенности и благодарности за жизнь и других людей.

Они могут развивать более близкие и подлинные отношения и иметь более широкую перспективу с четким пониманием того, что важно в жизни, а что нет. В психологии это называется посттравматический рост.

— За последние 15 лет в качестве психолога я исследовал особенно драматическую форму посттравматического роста, которую я называю трансформацией через смятение, — рассказывает автор исследования.

По его словам, такое иногда случается с солдатами на поле боя, с заключенными лагерей для военнопленных, которые находятся на грани голода, или с людьми, которые пережили периоды тяжелой зависимости, депрессии, тяжелой утраты или болезни.

Люди сообщают, что чувствуют себя так, как будто они обрели новую личность. Они переходят к гораздо более интенсивному и обширному осознанию с сильным чувством благополучия. Окружающий мир кажется им более реальным и красивым. Они чувствуют себя более связанными с другими людьми и с природой.

Женщина по имени Ева пережила похожий опыт. После 29 лет зависимости она почувствовала себя физически и эмоционально сломленной и попыталась покончить жизнь самоубийством.

Она выжила, но эта встреча со смертью вызвала сдвиг, и ее желание выпить пропало. Ева почувствовала себя такой другой.

Несмотря на то, что поначалу она была немного сбита с толку своей трансформацией, Ева почувствовала себя освобожденной, у нее появилось повышенное осознание и возросшее чувство благодарности. Она никогда больше не испытывала позывов к выпивке и уже десять лет трезва.

Важно отметить, что в такой трансформации нет ничего религиозного. По сути, это психологический опыт, связанный с распадом личности.

Такая трансформация после страшных потрясений иногда раскрывает огромный потенциал и глубокую стойкость людей, о которых мы обычно не подозреваем, пока не столкнемся с проблемами и кризисами.