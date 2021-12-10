Як припинити постійно поспішати? Перед багатьма людьми постає це питання, коли вони втомлюються від метушні та багатозадачності. Крім того, такий ритм життя не дає змоги зосередитися, проаналізувати своє життя та змінити його.

Про важливість сповільнення Фактам ICTV розповіла сімейний психолог Альона Щербань.

– Якщо ви перебуваєте в прискореному чи метушливому стані розуму та тіла, вам стає складно знайти усвідомлений підхід до життя та уважне ставитися до своїх внутрішніх переживань, – каже Альона Щербань.

За її словами, лише сповільнюючись, ми можемо відстежити, що відбувається з нами в тій чи іншій картині реальності, усвідомити неефективні реакції та моделі поведінки, змінити їх та отримати новий досвід.

– Це можна порівняти з їздою на швидкісному авто містом, в якому ви ніколи не були. Якщо ви їхатимете зі швидкістю 150 км/год, то, найімовірніше, нічого не помітите і не побачите. Але якщо ви вирішите пройтися пішки, вам вдасться роздивитися гарні будинки, історичні місця та дивовижні парки, – пояснює психолог.

Як зазначає фахівець, напрацьовувати вміння сповільнитися можна самостійно. Для цього необхідно звертати увагу на те, що відбувається тут і зараз.

– Використовуйте для цього прості запитання: “Що я зараз відчуваю?”, “Як це відображається на моєму тілі?”, “Що я відчуваю, спостерігаючи за тим, що відбувається навколо?”, “Які переживання викликала у мене отримана інформація”, – коментує Альона Щербань.

Ставлячи собі ці запитання, ви багато нового дізнаєтеся про себе, підсумовує вона.

Завдяки цьому можна розібратися зі своїми внутрішніми переживаннями, тривожністю та змінити своє життя.