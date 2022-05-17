Нужно ли игнорировать боль утраты и стараться во что бы то ни стало быть сильным. Способен ли вообще человек справиться с горем так, чтобы не нанести непоправимый ущерб собственной психике.

На эти и другие актуальные и острые во время войны вопросы на онлайн-платформе Психологическая поддержка ответил врач-психолог, кандидат психологических наук Александр Аврамчук.

— Человеку обычно трудно принять действительность, в которой он потерял близкого человека или что-то, что было ценностным для него, — считает специалист.

По его словам, наша психическая деятельность, подстраиваясь под жизненные обстоятельства, пытается уравновесить бремя эмоций и возможность осознанно действовать:

некоторые не признают определенный период эмоциональных изменений или факта утраты;

кто-то начинает испытывать другие (более знакомые) эмоции, которые перекрывают тоску по тому, кого нет;

для кого-то вполне рациональным кажется погрузиться в жизненные хлопоты, связанные с традициями траура и погребения, тем самым уменьшая боль от мыслей и воспоминаний.

Все пути, которые предлагает психика, являются нормальными и какова бы ни была причина горя, она выбирает те пути, которые кажутся ей здоровыми способами овладения внутренней болью именно на это время.

Важно помнить, что в периоды жизненных кризисов или находясь в длительном психоэмоциональном истощении, нервная система пытается подстроиться под условный режим экономии.

Именно поэтому человеку труднее принимать решения, сложнее быть сфокусированным на чем-то одном, поддерживать социальные отношения или найти в себе силы достигать поставленной цели. И поэтому она становится более уязвимой к социальным стереотипам, предубеждениям и мифам.

Миф № 1: Если игнорировать боль утраты, она быстрее проходит

Эмоциональная или психологическая боль, которую испытывает человек, является частью тоски. Это свидетельствует о том, что то, кого или что вы потеряли, является действительно значимым для вас.

Можно пытаться игнорировать боль, запрещать думать о человеке, который умер, или подавлять его психоактивными веществами, чтобы получить временный эффект облегчения.

Запрет думать лишь усиливает фокусировку на том, что запрещается, а под воздействием алкоголя, в частности, разблокируется доступ к нашим воспоминаниям и запретным мыслям, которые еще больше погружают человека в боль утраты, требуя либо увеличения дозировки, либо страданий.

Путь исцеления начинается со встречи со своим горем и утратой как фактом жизни, и лишь потом вам открываются пути вне борьбы.

Миф №2: Важно быть сильным, тем более, что моя слабость может унизить память о человеке, который умер

Эмоциональные проявления, поведение или наши неуместные мысли (воспоминания) не являются признаком слабости.

Естественным является чувствовать подавленное настроение и грустить, плакать или злиться, чувствовать страх и растерянность. Не нужно защищать других от проявлений горя (конечно, если в этих проявлениях нет непосредственной угрозы жизни).

Искренние проявления эмоций помогают другим осознанно реагировать на потерю и принимать, что они не едины в скорби.

Миф № 3: Плач лишь усугубляет ситуацию, но если ты не плачешь, это значит, что тебе безразлично

Слезы и плач являются адекватной реакцией нашего организма на болевые ощущения, в частности на психологическую боль. Когда человек плачет, выделяются нейроактивные химические соединения в нашем мозге, которые помогают утолять боль и усиливают восстановительные механизмы нашего тела.

Отсутствие слез или готовности плакать не свидетельствует о равнодушии. Люди, которые не плачут, могут ощущать эмоциональную боль так же сильно, как и другие, но скорее всего используют другие пути для скорби.

В научной литературе встречаются свидетельства, что сдерживание слез или запрет на сильные эмоциональные проявления через плач может влиять на наше физическое здоровье, в частности на иммунный ответ организма.

Гнев также является естественной частью горя. Отрицание или подавление гнева лишь усиливает его контроль над вами и позволяет гневу решать, как проявить себя.

Источник: Психологическая поддержка