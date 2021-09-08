Как найти общий язык с подростком? Как реагировать на его вызывающее поведение? Что делать, если уже не дети, но еще и не взрослые сын или дочь постоянно находятся на грани нервного срыва? Как помочь им найти гармонию с собой и окружающей действительностью? Эти и другие крайне важные для подавляющего большинства родителей вопросы Факты ICTV адресовали кандидату психологических наук, психологу высшей категории Ирине Шевченко.

— На месте родителей, я бы не стала паниковать, если подросток проявляет нетерпимость к замечаниям, непокорность, даже бунтарство. Гораздо более должны насторожить полная покладистость, желание угодить и беспрекословное послушание, — отметила Ирина Шевченко.

По мнению психолога, именно из таких бессловесных исполнителей родительской воли вырастают взрослые с крайне неустойчивой психикой, отягощенной жесточайшими депрессиями, тяжелыми комплексами и даже суицидальными наклонностями.

Не мешайте им проявлять себя

— Если они покупают джинсы, которые наполовину открывают ягодицы, красят волосы в самые дикие цвета или делают макияж в стиле боевой раскраски, наберитесь мужества и терпения принять это, — советует Ирина Шевченко.

Как бы не шокировал внешний вид родного дитяти, ни в коем случае не следует навязывать свои вкусы и предпочтения, включая режим диктатора и непримиримого критика. Как бы вы не старались, ваша оценка будет принята в штыки и еще больше подстегнет желание позлить, подразнить, поиграть на нервах.

Переступите через себя и похвалите весь этот дикий ужас за креативность, нестандартность, удачно подобранный цвет. Будет вообще вау, если попросите совета по поводу смены вашего собственного имиджа.

Хвалите почаще

Хвалите подростка не только за хорошую отметку в школе, но и за что-то на первый взгляд обыденное, например, за то, что уступил кому-то место в транспорте, помог донести сумки с покупками, вырастил красивый цветок в горшке на подоконнике.

Однако расточать елейный восторг по поводу и без оного тоже не стоит. Этим вы обесцените не только по-настоящему стоящие достижения, но и сам факт похвалы. Просто почувствуйте родительской интуицией золотую середину: когда стоит похвалить, а когда лучше промолчать.

Никогда не сравнивать с другими

Сравнение с другими, более успешными людьми может напрочь убить в ребенке мотивацию к саморазвитию и самосовершенствованию. Дескать, а зачем напрягаться, если кто-то по-любому будет лучше, как ни старайся.

С другой стороны, такие сравнения часто зацикливают подростков на малейших неудачах, которые и неудачами с точки зрения родителей можно назвать с большой натяжкой.

Так что вместо того, чтобы замечать, как все прекрасно и чудесно у других, родителям следует заметить прекрасные и чудесные стороны собственного ребенка. Например, как здорово он поет, когда моется в душе или пританцовывает, когда слушает музыку. Вытягивайте из подростка на Божий свет все хорошее, светлое, доброе, позитивное.

Откройте для ребенка спорт

Спорт, фитнес станут огромным подспорьем в изнуряющей борьбе с подростковыми комплексами. Умеренные физические нагрузки приведут в порядок тело, которое до это считалось жирным и страшным. Спорт поможет дисциплинироваться и наладить режим, необходимый для полноценного развития и восстановления. В спортзале подросток увидит восхитительные примеры для подражания, для самомотивации.

Главное – он сделает себя подтянутым и привлекательным сам. Своими усилиями. Своей силой воли. И скорее всего ни за что не захочет сдать с таким трудом завоеванные позиции.

Просто родителям нужно всегда знать и напоминать себе каждый день, что подростки только снаружи такие колючие и дерзкие, а внутри – они все еще дети, которым именно в этом мятежном возрасте как никогда нужна любовь родителей, их тепло и понимание.