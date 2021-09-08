Як знайти спільну мову з підлітком? Як реагувати на його зухвалу поведінку? Що робити, якщо вже не діти, але ще і не дорослі син або дочка постійно знаходяться на межі нервового зриву? Як допомогти їм знайти гармонію з собою і навколишньою дійсністю? Ці та інші вкрай важливі для переважної більшості батьків питання Факти ICTV адресували кандидату психологічних наук, психологу вищої категорії Ірині Шевченко.

– На місці батьків, я б не стала панікувати, якщо підліток проявляє нетерпимість до зауважень, непокірність, навіть бунтарство. Набагато більше повинні насторожити повна поступливість, бажання догодити і беззаперечна слухняність, – зазначила Ірина Шевченко.

На думку психолога, саме з таких безсловесних виконавців батьківської волі виростають дорослі з вкрай нестійкою психікою, обтяженою найжорстокішими депресіями, важкими комплексами і навіть суїцидальними нахилами.

Не заважайте їм проявляти себе

– Якщо вони купують джинси, які наполовину відкривають сідниці, фарбують волосся в самі дикі кольори або роблять макіяж в стилі бойової розмальовки, наберіться мужності і терпіння прийняти це, – радить Ірина Шевченко.

Як би не шокував зовнішній вигляд рідного дитяти, ні в якому разі не слід нав’язувати свої смаки і переваги, включаючи режим диктатора і непримиренного критика. Як би ви не старалися, ваша оцінка не буде прийнята і ще більше підстьобне бажання позлити, подражнити, пограти на нервах.

Переступіть через себе і похваліть весь цей дикий жах за креативність, нестандартність, вдало підібраний колір. Буде взагалі вау, якщо попросите поради з приводу зміни вашого власного іміджу.

Хваліть частіше

Хваліть підлітка не тільки за гарну оцінку в школі, а й за щось на перший погляд буденне, наприклад, за те, що поступився комусь місцем в транспорті, допоміг донести сумки з покупками, виростив красиву квітку в горщику на підвіконні.

Однак марнувати єлейний захват з приводу і без теж не варто. Цим ви знеціните не тільки по-справжньому того варті досягнення, а й сам факт похвали. Просто відчуйте батьківською інтуїцією золоту середину: коли варто похвалити, а коли краще промовчати.

Ніколи не порівнювати з іншими

Порівняння з іншими, більш успішними людьми може геть вбити в дитині мотивацію до саморозвитку і самовдосконалення. Мовляв, а навіщо напружуватися, якщо хтось по-любому буде краще, як не старайся.

З іншого боку, такі порівняння часто зациклюють підлітків на найменших невдачах, які і невдачами з точки зору батьків можна назвати з великою натяжкою.

Так що замість того, щоб помічати, як все прекрасно і чудово у інших, батькам слід помітити прекрасні і чудові сторони власної дитини. Наприклад, як здорово вона співає, коли миється в душі або пританцьовує, коли слухає музику. Витягайте з підлітка на Божий світ все хороше, світле, добре, позитивне.

Відкрийте для дитини спорт

Спорт, фітнес стануть величезною підмогою у виснажливій боротьбі з підлітковими комплексами. Помірні фізичні навантаження приведуть в порядок тіло, яке до цього вважалося жирним і страшним. Спорт допоможе дисциплінуватися і налагодити режим, необхідний для повноцінного розвитку і відновлення. У спортзалі підліток побачить чудові приклади для наслідування, для самомотивації.

Головне – він зробить себе підтягнутим і привабливим сам. Своїми зусиллями. Своєю силою волі. І швидше за все ні за що не захоче здати з таким трудом завойовані позиції.

Просто батькам потрібно завжди знати і нагадувати собі кожен день, що підлітки тільки зовні такі колючі і зухвалі, а всередині – вони все ще діти, яким саме в цьому бунтівному віці як ніколи потрібна любов батьків, їх тепло і розуміння.