Как справиться с горем после внезапной смерти близкого человека. Как заставить себя жить дальше. Какими способами реально помочь себе справиться с потерей.

Об этом и не только на Telegram-площадке Психологическая поддержка рассказала эксперт по потребностям психического здоровья Марта Пивоваренко.

По словам психолога, трагедия внезапной, неожиданной смерти имеет несколько ловушек:

у вас нет времени подготовиться к жизненной катастрофе, нет возможности попрощаться с близким человеком, потеря воспринимается как удар , как шок;

, как шок; ваше представление о безопасности и жизненном устройстве может быть подорвано. Если смерть близкого человека произошла в результате несчастного случая или акта насилия, вы можете почувствовать дезориентацию, неуверенность и угрозу своему личному существованию. Если умерший человек был молодым, то можно ощутить необратимый катастрофический излом естественного порядка Вселенной;

существованию. Если умерший человек был молодым, то можно ощутить необратимый катастрофический излом естественного порядка Вселенной; если умерший человек был важен для вас, вы беспокоились о нем, любили или уважали его, будь то партнер, отец или мать, ребенок или брат, вы можете почувствовать космическую пустоту в своем сердце. Ваше ежедневное бытие и видение вашего будущего внезапно меняется или же обрывается. Может показаться, что жизнь потеряла и цель, и смысл.

Какая может быть реакция на внезапную потерю близкого человека:

шок. Шоковый удар может вызвать заметные физические реакции: похолодание кожи и конечностей, сильный озноб, тряска, затрудненное, прерывистое или почти замирающее дыхание. Реакция может быть буквально противоположной — от полного замирания до крика и стона, телесной боли. Шок — это нормальная реакция на внезапную или неожиданную потерю, но поведение человека в таком состоянии непредсказуемое и очень индивидуальное: ваше поведение может испугать не только окружающих, а также и вас;

Шоковый удар может вызвать заметные физические реакции: похолодание кожи и конечностей, сильный озноб, тряска, затрудненное, прерывистое или почти замирающее дыхание. Реакция может быть буквально противоположной — от полного замирания до крика и стона, телесной боли. Шок — это на внезапную или неожиданную потерю, но поведение человека в таком состоянии непредсказуемое и очень индивидуальное: ваше поведение может испугать не только окружающих, а также и вас; уныние . Внезапная смерть — вчера человек был, а сегодня его не стало, — ситуация как бы незакрытая: трудно принять, что человек ушел. Вы просыпаетесь утром, ожидая, что он рядом, зовете его, обращаетесь к нему. Вы продолжаете говорить о нем так, будто он еще жив. Это может вызвать различные чувства : обеспокоенность, волнение, смущение, растерянность или онемение;

. Внезапная смерть — вчера человек был, а сегодня его не стало, — ситуация как бы незакрытая: трудно принять, что человек ушел. Вы просыпаетесь утром, ожидая, что он рядом, зовете его, обращаетесь к нему. Вы продолжаете говорить о нем так, будто он еще жив. Это может вызвать : обеспокоенность, волнение, смущение, растерянность или онемение; сложность выполнения даже простых задач . Человеку в шоке бывает сложно выполнять самые простые задачи — приготовление пищи, поддержание чистоты в доме, само одевание может вызвать нешуточные сложности. Чувство шока и грусти может затруднить проведение беседы, нарушить связность речи и мышления;

. Человеку в шоке бывает сложно выполнять самые простые задачи — приготовление пищи, поддержание чистоты в доме, само одевание может вызвать нешуточные сложности. Чувство может затруднить проведение беседы, нарушить связность речи и мышления; чувство страдания, вины или гнева. Обычно после внезапной потери мозг отчаянно ищет ответ, мог бы я что-то сделать. Человек может истязать себя мыслями вроде “а мог бы я предотвратить эту ужасную смерть?”. Это период острых переживаний и период наибольших страданий: душевная пустота, отчаяние, одиночество, страх, тревога, бессилие, раздраженность, желание уединиться и злость. Чувство вины — это, пожалуй, основное переживание. Может случиться так, что человек как бы занимает оборонительную позицию: не желая говорить об утрате, воспринимая ее как проигрыш, собственную вину.

Но острые ощущения не обязательно возникают в первое мгновение: возможна временная задержка на своей беде, — изначальные эмоции могут быть довольно вялые, но это срабатывает лишь на время, со временем боль может вернуться — в виде тех же реакций тела, кошмаров и страхов, когда человек полностью осознает потерю.

Как помочь себе справиться с потерей

Любая психическая травма лишает человека возможности эффективно реагировать на внешнюю среду. Как следствие, в шоке мы легко совершаем ошибки.

Окружите себя людьми, которые могут заботиться о вашей безопасности. Избегайте задач высокого риска, вождения, работы с электричеством, газом и других действий, требующих концентрации внимания. Откладывайте решения, которые могут иметь долгосрочные последствия, пока вы не сможете мыслить яснее.

Шок и шоковый удар опасны для здоровья человека. Позвольте себе выпустить пар: дайте выход болезненным эмоциям, позвольте себе выплакаться и выговориться, выплеснуть из себя горе, страх, обиду.

Обращайте внимание на свои эмоции и воспринимайте их как естественные реакции на потерю. Важно понять: нет правильных или неправильных эмоций. Какой бы ни была эмоция, она является адекватной в такой сложной ситуации. Примите болезненные эмоции как завещание вашей любви к покойнику. Это касается и мужчин, и женщин, потому что эти эмоции являются базовыми и универсальными.

Если свидетелями или участниками трагического события становятся дети, обратите внимание на их эмоции, они требуют особого внимания. Если в вашем состоянии вы не можете уделить достаточно внимания потребностям детей, не стесняйтесь попросить о помощи близкого им человека из семьи или друзей. Или найдите подругу или члена семьи, кто мог бы периодически быть с ними.

Примите помощь и поддержку. В ситуации внезапной потери близкого человека и друзья, и члены семьи, и соседи обычно рады помочь. Как структурировать эту помощь и не допустить хаоса и взаимного раздражения? Совет очень прост: самостоятельно или с помощью близких людей создать перечень первоочередных задач, которые нужно выполнить.

Когда кто-то спрашивает, как они могут вам помочь, обратитесь к списку. Если можете найти себе помощника, который постоянно будет рядом с вами и будет знаком со всеми остальными, это и будет самый важный совет из всех.

Вам нужен тот, кто слушает: поделитесь своими мыслями и чувствами с тем, кто умеет слушать и хочет быть полезным. Это может быть близкий друг или член семьи. Это может быть кто-то, кто пережил подобные потери или травмы: такого человека можно найти через группу поддержки или на онлайн-форуме. Это может быть духовник, капеллан или профессиональный психолог-психотерапевт.

И главное правило: будьте добрыми к себе. Приложите особые усилия (буквально — заставьте себя) заботиться о себе:

обяжите себя регулярно питаться как можно более здоровой пищей;

заставьте себя пить много воды, возможно, в виде напитков вроде травяного чая;

старайтесь придерживаться регулярного графика сна;

занимайтесь деятельностью, которая вам нравится;

принуждайте себя к прогулкам или другой форме физической активности на свежем воздухе;

когда вы чувствуете себя напряженным или тревожным, заставьте себя выполнять одну из практик снижения стресса, таких как глубокое дыхание или заземление;

найдите способ попрощаться. Ритуалы очень важны в процессе скорби, особенно если вы не смогли попрощаться перед тем, как умер близкий человек. Кроме посещения мемориальной службы, вы можете написать письмо покойнику, зажечь свечу или поговорить с фотографией. Найдите такой способ попрощаться, который имеет для вас смысл и поможет вам понять, что дорогого человека больше нет.

И обязательно обратитесь за профессиональной помощью к психологу или консультанту, если вы практикуете потребление алкоголя или наркотиков. Во-первых, в таком состоянии ваши мысли и эмоции более обострены, во-вторых, имея эти зависимости, вы рискуете причинить себе вред.

Источник: Психологическая поддержка