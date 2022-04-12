Лучше меньше, но чаще: как наладить полноценный сон даже в суровых условиях военного положения

В условиях войны для многих из нас проблема со сном стала хронической. При этом все мы знаем, какие в таком случае обычно дают советы: вынести из спальни телевизор, сократить чтение новостей и за час до сна выключить все гаджеты.

Но если это не работает для вас? Если норма в восемь часов сна очень далека от реалий военного времени?

Тренер по сну Ник Литтехалес, работавший со Криштиано Роналдо, объясняет, как достичь глубокого сна даже в суровых условиях.

Ник Литтехалес — тренер по сну. Его работа – помогать спортсменам максимально восстанавливаться во время сна, несмотря на жесткий график тренировок. Ник работал с лучшими клубами Английской футбольной премьер-лиги, с баскетболистами НБА и известными теннисистами.

Вот его советы.

Думайте не о часах, а о цикле

Необходимость восьми часов сна в сутки – это миф, говорит тренер. Наш сон следует естественным циклам с интервалом в полтора часа. Каждые 90 минут мы переключаемся от “быстрого” сна на обычный и обратно.

Ник говорит, что самое важное — не прерывать эти циклы, поэтому планируйте свой сон так, чтобы общее его время делилось на 90 минут, например, семь с половиной часов, шесть или четыре с половиной часа сна.

Это время, говорит тренер, легче всего отсчитать от момента пробуждения. Если вы планируете стать в 6.30 утра, ложитесь в 5.00, 3.30, 2.00, 0.30 или в 23 часа вечера.

Думайте не об одной ночи, а о всей неделе

Ник уверен, что правильнее обращать внимание не на общее количество часов сна в сутки, а на количество циклов сна в неделю.

— Мы должны стремиться проспать 35 циклов в неделю или пять в день, – говорит Ник.

Поэтому если в какой-то день вы легли слишком поздно, то следующей ночью или даже в середине следующего дня это можно компенсировать.

Тренер рекомендует планировать сон в начале каждой недели, учитывая график.

Спите меньше, но чаще

Ник рассказывает, что до изобретения электрической лампочки люди спали полифазно, как младенцы. Это означает – меньше, но чаще, объясняет он.

Он отмечает, что суточный цикл — это 24 часа. И люди жестко запрограммированы под этот процесс.

Наш организм приспособлен природой таким образом, чтобы спать в определенное время суток. Второй период естественного сна — это середина дня, третий — где-то между пятью и семью часами вечера. Если пользоваться этим, как делают многие спортсмены, организм будет лучше восстанавливать силы во время сна.

Ник считает, что люди вполне могут спать в две фазы (меньше спать ночью, но компенсировать это дневным сном), а то и в три фазы: ночью, днем и рано вечером.

Не “тихий час”, а “контролируемые периоды восстановления”

Восстанавливать силы можно не только во сне. Ник советует людям думать категориями отдыха, а не сна. Тренер называет периоды отдыха термином CRP (controlled recovery periods – контролируемые периоды восстановления).

По его словам, CRP не имеет ничего общего с попытками заснуть. Человек должен выделить себе тридцать минут (треть цикла сна) и уделить себе время. И сделать это можно в любом месте.

Можно отдыхать, просто расслабив ум с помощью музыки, медитации, накинув на голову полотенце, отделившись в место, где нет людей – хоть в кабинку туалета или машину. Даже если вы не спите, такие перерывы нужно учитывать в вашем недельном графике сна, советует знаменитый тренер.

Источник: Психологическая поддержка