Почему важно не откладывать жизнь на потом, строить планы на будущее и радоваться каждому дню без угрызений совести. Об этом и не только рассказала психолог, ведущая “Ранку у Великому Місті” на ICTV Юлия Зорий.

— У многих украинцев сейчас наблюдается так называемый синдром отложенной жизни. Это когда человек ждет подходящего момента, чтобы позволить себе жить, — говорит Юлия.

По ее словам, многие украинцы застряли в 24 февраля, когда у нас цинично отняли привычную жизнь. И уже более трех месяцев мы откладываем ее еще на неделю, еще на две, еще на месяц. Однако жизнь не встала на паузу, хоть и кажется, что это так.

Сейчас смотрят

Действительно, мысли о будущем сейчас вызывают тревогу и неопределенность, потому что долгое время мы существовали в парадигме выживания. Строили планы максимум на несколько часов вперед.

По мнению психолога, такой режим для человеческой психики слишком утомителен. Поэтому она начинает искать варианты, как помочь своему хозяину, и посылает сигналы о помощи. А чтобы уберечь ее, нужно начинать жить.

Как начать жить

В первую очередь попробуйте принять сложившуюся ситуацию. Дайте себе время на осознание, что предыдущая жизнь в полной мере не вернется после войны. Надо настраивать себя на принятие новой реальности и адаптацию к ней.

Дальше – будьте честны с собой. Спросите себя: что будет со мной, если продолжу себе запрещать жить здесь и сейчас? Ведь жизнь уже идет. И вряд ли кто-то может гарантировать нам это безопасное завтра. Оно мало от нас зависит. Но точно по силам сделать лучше наше сегодня, учитывая условия, в которых мы находимся. Может, сейчас и есть тот самый лучший момент?

Маленькими шагами

Постепенно начните планировать свой день, затем следующий, далее выходные. Попробуйте ежедневно расписывать простые бытовые дела – уборку, ревизию полочек или шкафов и т.д. Составьте список покупок и приблизительное меню.

Сам процесс планирования поможет отвлечься, а выполнение этих задач будет постепенно возвращать в привычный ритм жизни.

Обязательно вечером проверьте, сколько смогли выполнить из запланированного, похвалите себя за эти хоть и маленькие, но столь важные шаги. Контроль даже над мелочами отвлекает и переключает в режим “здесь и сейчас”.

Дозируйте время, которое проводите за просмотром новостей. Оставьте себе несколько Телеграмм-каналов или СМИ, которым доверяете, и следите за ними в определенное время. Таким образом вы ограничите непрерывный поток отрицательной информации, после которой чувствуете раздражительность, тревогу, страх.

Постепенно возвращайте в вашу жизнь физическую активность: прогулки, бег, игры с детьми, движение и т.д. Ведь любое физическое действие поможет снизить эмоциональную нагрузку. А особенно, когда эмоции отрицательные.

И не бойтесь радоваться и мечтать. Ставить новые цели. Достигать их. Украина обязательно победит, война закончится, и мы продолжим жить дальше. А как именно будем жить, зависит только от нас и наших усилий.

Будьте готовы, что вас могут осуждать, винить. К сожалению, это самый простой способ дать волю своей агрессии. По возможности минимизируйте общение с такими людьми и помните, что это только ваша жизнь, и вы несете ответственность за нее.

Ваша цель – сохранить себя, заново научиться жить максимально комфортно и счастливо, насколько это возможно. Не дайте сбить себя с этого пути.