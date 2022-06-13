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Психология

Принять и полюбить: как избавиться от комплексов по поводу своей внешности

13 июня 2022, 10:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Виктория Островская психолог, психотерапевт
психолог
Источник: Depositphotos

Как перестать бесконечно рефлексировать по поводу своей внешности. Как принять себя со всеми недостатками и несовершенствами. Возможно ли достичь этой желанной гармонии с самим собой.

На эти вопросы Фактам ICTV ответила наш эксперт, психолог Виктория Островская.

— Любовь к себе — это когда полностью принимаешь себя, не реагируешь на критику и посторонних, и близких людей. Это когда ты умеешь слушать только себя, — считает психолог.

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По ее словам, многие реагируют на свои недостатки очень болезненно и пытаются разными способами решить “проблему”: одни садятся на жесткие диеты, другие ложатся под нож хирурга.

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Другим хорошо всегда помогает фитнес: аэробика, бассейн, велосипед, танец живота, все, что угодно, лишь бы это приносило только удовольствие.

Вы любите себя, если:

  • пребываете в гармонии с собой;
  • уверены в себе в любой ситуации;
  • вы здоровы и полны энергии;
  • у вас нет страхов по поводу, а что обо мне подумают другие;
  • носите ту одежду, которая вам нравится.

Как начать любить себя:

  • прекратить себя сравнивать с кем-то;
  • прекратить заниматься самоедством и самокритикой;
  • пересмотреть свое отношение к диетам и спорту;
  • заменить вредную еду на полезную;
  • убрать все страхи, все негативные эмоции;
  • убрать все негативные установки;
  • носить красивую одежду, ту, которая вам нравится;
  • хвалить себя перед зеркалом.

И помним: уверенные в себе люди любят не только себя, но и окружающих.

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Красота Советы психолога психічні розлади
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