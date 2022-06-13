Как перестать бесконечно рефлексировать по поводу своей внешности. Как принять себя со всеми недостатками и несовершенствами. Возможно ли достичь этой желанной гармонии с самим собой.
На эти вопросы Фактам ICTV ответила наш эксперт, психолог Виктория Островская.
— Любовь к себе — это когда полностью принимаешь себя, не реагируешь на критику и посторонних, и близких людей. Это когда ты умеешь слушать только себя, — считает психолог.
По ее словам, многие реагируют на свои недостатки очень болезненно и пытаются разными способами решить “проблему”: одни садятся на жесткие диеты, другие ложатся под нож хирурга.
Другим хорошо всегда помогает фитнес: аэробика, бассейн, велосипед, танец живота, все, что угодно, лишь бы это приносило только удовольствие.
Вы любите себя, если:
- пребываете в гармонии с собой;
- уверены в себе в любой ситуации;
- вы здоровы и полны энергии;
- у вас нет страхов по поводу, а что обо мне подумают другие;
- носите ту одежду, которая вам нравится.
Как начать любить себя:
- прекратить себя сравнивать с кем-то;
- прекратить заниматься самоедством и самокритикой;
- пересмотреть свое отношение к диетам и спорту;
- заменить вредную еду на полезную;
- убрать все страхи, все негативные эмоции;
- убрать все негативные установки;
- носить красивую одежду, ту, которая вам нравится;
- хвалить себя перед зеркалом.
И помним: уверенные в себе люди любят не только себя, но и окружающих.