Як перестати нескінченно рефлексувати з приводу своєї зовнішності. Як прийняти себе з усіма вадами й недосконалостями. Чи можливо досягти цієї бажаної гармонії з самим собою.
На ці запитання Фактам ICTV відповіла наш експерт, психолог Вікторія Островська.
– Любов до себе – це коли повністю приймаєш себе, не реагуєш на критику ні сторонніх, ні близьких людей. Це коли ти вмієш слухати тільки себе, – вважає психолог.
За її словами, багато хто реагує на свої недоліки дуже болісно й намагається різними способами вирішити “проблему”: одні сідають на жорсткі дієти, інші лягають під ніж хірурга.
Іншим завжди добре допомагає фітнес: аеробіка, басейн, велосипед, танець живота, все, що завгодно, аби це давало тільки задоволення.
Ви любите себе, якщо:
- перебуваєте в гармонії з собою;
- впевнені в собі в будь-якій ситуації;
- ви здорові й сповнені енергії;
- не маєте страхів з приводу, а що про мене подумають інші;
- носите той одяг, який вам подобається.
Як почати любити себе:
- припинити себе порівнювати з кимось;
- припинити займатися самоїдством і самокритикою;
- переглянути ставлення до дієт і спорту;
- замінити шкідливу їжу на корисну;
- прибрати всі страхи, всі негативні емоції;
- прибрати всі негативні установки;
- носити гарний одяг, саме той, який вам подобається;
- хвалити себе перед дзеркалом.
І пам’ятаймо: впевнені в собі люди люблять не тільки себе, але й людей навколо.