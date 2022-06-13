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Психологія

Прийняти та полюбити: як позбутися комплексів з приводу своєї зовнішності

13 Червня 2022, 10:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Вікторія Островська психолог, психотерапевт
психолог
Джерело: Depositphotos

Як перестати нескінченно рефлексувати з приводу своєї зовнішності. Як прийняти себе з усіма вадами й недосконалостями. Чи можливо досягти цієї бажаної гармонії з самим собою.

На ці запитання Фактам ICTV відповіла наш експерт, психолог Вікторія Островська.

– Любов до себе – це коли повністю приймаєш себе, не реагуєш на критику ні сторонніх, ні близьких людей. Це коли ти вмієш слухати тільки себе, – вважає психолог.

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За її словами, багато хто реагує на свої недоліки дуже болісно й намагається різними способами вирішити “проблему”: одні сідають на жорсткі дієти, інші лягають під ніж хірурга.

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Іншим завжди добре допомагає фітнес: аеробіка, басейн, велосипед, танець живота, все, що завгодно, аби це давало тільки задоволення.

Ви любите себе, якщо:

  • перебуваєте в гармонії з собою;
  • впевнені в собі в будь-якій ситуації;
  • ви здорові й сповнені енергії;
  • не маєте страхів з приводу, а що про мене подумають інші;
  • носите той одяг, який вам подобається.

Як почати любити себе:

  • припинити себе порівнювати з кимось;
  • припинити займатися самоїдством і самокритикою;
  • переглянути ставлення до дієт і спорту;
  • замінити шкідливу їжу на корисну;
  • прибрати всі страхи, всі негативні емоції;
  • прибрати всі негативні установки;
  • носити гарний одяг, саме той, який вам подобається;
  • хвалити себе перед дзеркалом.

І пам’ятаймо: впевнені в собі люди люблять не тільки себе, але й людей навколо.

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Краса Поради психолога психічні розлади
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