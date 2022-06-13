Як перестати нескінченно рефлексувати з приводу своєї зовнішності. Як прийняти себе з усіма вадами й недосконалостями. Чи можливо досягти цієї бажаної гармонії з самим собою.

На ці запитання Фактам ICTV відповіла наш експерт, психолог Вікторія Островська.

– Любов до себе – це коли повністю приймаєш себе, не реагуєш на критику ні сторонніх, ні близьких людей. Це коли ти вмієш слухати тільки себе, – вважає психолог.

За її словами, багато хто реагує на свої недоліки дуже болісно й намагається різними способами вирішити “проблему”: одні сідають на жорсткі дієти, інші лягають під ніж хірурга.

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Іншим завжди добре допомагає фітнес: аеробіка, басейн, велосипед, танець живота, все, що завгодно, аби це давало тільки задоволення.

Ви любите себе, якщо:

перебуваєте в гармонії з собою;

впевнені в собі в будь-якій ситуації;

ви здорові й сповнені енергії;

не маєте страхів з приводу, а що про мене подумають інші;

носите той одяг, який вам подобається.

Як почати любити себе:

припинити себе порівнювати з кимось;

припинити займатися самоїдством і самокритикою;

переглянути ставлення до дієт і спорту;

замінити шкідливу їжу на корисну;

прибрати всі страхи, всі негативні емоції;

прибрати всі негативні установки;

носити гарний одяг, саме той, який вам подобається;

хвалити себе перед дзеркалом.

І пам’ятаймо: впевнені в собі люди люблять не тільки себе, але й людей навколо.