Война прошлась по всем. Как украинцам собрать мысли в кучу, успокоиться и начать планировать в эти времена неопределенности. Помогут психологи, даже если вы за границей.

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить бесплатную психологическую помощь внутри страны и за границей.

Проект реализует Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при финансовой поддержке ЕС.

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Горячая линия ПРООН будет работать в двух форматах: аудиосоединение и видеосвязь.

Для звонков из Украины горячая линия работает по номеру: 0-800-100-102.

Полный список стран и номера телефонов, по которым оказывают бесплатную психологическую поддержку за границей, узнайте на канале EU supports Ukraine

Источник: EU supports Ukraine