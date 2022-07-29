Війна пройшлася по всіх. Як зібрати думки до купи, заспокоїтися і почати планувати у ці часи невизначеності. Допоможуть психологи. навіть, якщо ви за кордоном.

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу всередині країни та за кордоном.

Проєкт реалізує Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) за фінансової підтримки ЄС.

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Гаряча лінія ПРООН працюватиме у двох форматах: аудіоз’єднання та відеозв’язок.

Для дзвінків з України гаряча лінія працює за номером: 0-800-100-102.

Повний перелік країн та номери телефонів, за якими надають безкоштовну психологічну підтримку за кордоном, дізнавайтеся на каналі EU supports Ukraine

Джерело: EU supports Ukraine