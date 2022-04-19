Как перейти от режима выживания к желанию жить полноценной привычной жизнью. Разумеется, с поправкой на тяжелую ситуацию в стране. Об этом и не только в консультации психолога и травмотерапевта Оксаны Степанюк.

В начале активной фазы войны психика работала в режиме выживания – естественной реакции на опасность. Человек замораживает все эмоции, не плачет, иногда не чувствует боли. Это имеет также физические проявления — отсутствие аппетита и плохой сон.

Однако психика не может работать в этом режиме постоянно. Это очень энергозатратно для организма. Психика переваривает все события и постепенно возвращает к привычной жизни с поправкой на новые обстоятельства.

Подобная ситуация возникает у человека, который сломал ногу. Ему приходится носить гипс несколько месяцев, но жизнь продолжается. Он должен организовывать быт так, чтобы можно было жить с поправкой на травму. То же самое и во время войны. Если человек в условно безопасном месте, он должен вернуться к жизни, но с поправкой на ситуацию в стране.

Признаки, указывающие на выход из режима выживания:

возникают мысли о будущем . В начале войны люди могли планировать лишь на несколько часов. Сейчас те, кто живет или переехал в относительно спокойное место, могут и хотят планировать на несколько дней вперед;

. В начале войны люди могли планировать лишь на несколько часов. Сейчас те, кто живет или переехал в относительно спокойное место, могут и хотят планировать на несколько дней вперед; появляются разные эмоции . Когда человеку нужно выжить, он отключает эмоции и даже частично сенсорное ощущение. Человек не до конца чувствует боль. Но обычно через месяц у него происходит процесс размораживания. Он постепенно начинает переживать из-за дискомфорта в теле или наконец имеет возможность поплакать;

. Когда человеку нужно выжить, он отключает эмоции и даже частично сенсорное ощущение. Человек не до конца чувствует боль. Но обычно через месяц у него происходит процесс размораживания. Он постепенно начинает переживать из-за дискомфорта в теле или наконец имеет возможность поплакать; слезы — это хорошо . Не нужно успокаивать человека или останавливать. Это бремя, которое наконец можно снять с себя. Однако причиной для слез могут быть непредсказуемые вещи. Например, моя знакомая долгое время жила в городе под оккупацией. Они не могли приобрести корм для домашних любимцев. После переезда в другое место она зашла в зоомагазин. На полке увидела необходимый корм. В этот момент она впервые за весь период войны расплакалась;

. Не нужно успокаивать человека или останавливать. Это бремя, которое наконец можно снять с себя. Однако причиной для слез могут быть непредсказуемые вещи. Например, моя знакомая долгое время жила в городе под оккупацией. Они не могли приобрести корм для домашних любимцев. После переезда в другое место она зашла в зоомагазин. На полке увидела необходимый корм. В этот момент она впервые за весь период войны расплакалась; лучший сон . Человек не сразу начнет спать всю ночь. Сначала увеличится продолжительность интервалов сна. Он будет не поверхностным, а глубоким. Человек уже не будет срываться среди ночи с желанием бежать куда-то;

. Человек не сразу начнет спать всю ночь. Сначала увеличится продолжительность интервалов сна. Он будет не поверхностным, а глубоким. Человек уже не будет срываться среди ночи с желанием бежать куда-то; появляется аппетит. Стресс сначала может вызвать недоедание, а затем переедание. Однако впоследствии чувство голода и аппетита урегулируются. Человек сможет четко назвать, что ему хочется съесть и когда.

Представьте, что идете по длинному неосвещенному коридору. Делаете шаг и вокруг зажигаются лампочки. Так и с выходом из режима выживания – вы делаете шаг и вам хочется строить будущее, еще один – возникает желание, как всегда, выпить кофе утром или пойти на пробежку. Так вы постепенно восстанавливаетесь и физически, и психологически.

Главное правило — не заставляйте себя и не ускоряйте процесс адаптации. Прежде чем сделать что-то, спросите себя: ты действительно этого хочешь? Иначе вы потратите больше сил, чем получите.

Если вы не готовы возвращаться к физактивности, не заставляйте себя. Вы не готовы. Должно появиться внутреннее горячее желание одеть форму и кроссовки и пойти на тренировку.

Попробуйте начать с малого. Если до войны вы проходили 10 км ежедневно, то сегодня пройдитесь хотя бы 1 км. Это уже ваша победа. На следующий день увеличьте дистанцию хотя бы на 100 м.

Есть психотерапевтическая метафора: в состоянии переживаний человек движется в ритме танца – два шага вперед, один – назад. Нужно ко всему привыкать постепенно, а организм вам сам будет указывать дорогу. Если вы проснулись утром, захотели кофе с молоком и прогулку в парке, дайте это себе.

Источник: Психологическая поддержка