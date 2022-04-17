Специалисты в области психического здоровья по всему восточноевропейскому региону говорят об увеличении числа пациентов с сильной тревогой.

Эксперты утверждают, что жители Восточной Европы чувствуют себя тесно связанными с конфликтом в своем регионе. Хотя насилие еще не выплеснулось за пределы Украины, некоторые люди в соседних странах говорят, что они составляют подробные планы действий в чрезвычайных ситуациях — на всякий случай.

— Раньше у меня никогда не было приступов паники. Но после первой недели войны я начала думать, что, может быть, мне следует принять какие-то таблетки, которые я прописываю своим пациентам, — говорит семейный врач из Каунаса Симона Нелюбсене.

Некоторые ее пациенты жалуются, что боятся заснуть. Их беспокойство может быть глубоко укоренено и даже вызвано травмой поколения. Картины кровопролития всего за сотни километров пробуждают болезненные воспоминания о зверствах, совершенных русскими солдатами во время Второй мировой войны, и советской оккупации в этой части мира много лет назад.

И сейчас в регионе около 4 млн украинских беженцев, чьи страдания постоянно напоминают о том, насколько реальна и насколько близка эта война.

Изображения в СМИ зверств российских солдат в украинском городе Буча только усугубили эти чувства.

— Когда я увидела эти фотографии, я не могла пошевелиться, — признается Симона.

Согласно заключениям специалистов в области психического здоровья, в Восточной Европе наблюдается всплеск глубокой тревоги, а также запросов на снотворное и звонков на горячие линии кризисных ситуаций.

— Это грубый экзистенциальный кризис, — полагает психолог из Будапешта Сара Кошег.

Быть в курсе последних событий войны стало чем-то вроде навязчивой идеи для некоторых, которые надеются, что это заставит их чувствовать, что они лучше контролируют ситуацию. Но реальность такова, что это имело прямо противоположный эффект.

— Есть ощущение бессилия. И чем больше вы думаете об этом, тем сильнее это становится, — говорит 29-летний социолог из Вильнюса Витенис Деймантас.

Специалисты по психическому здоровью говорят, что один из способов почувствовать себя лучше и ослабить тревогу — это помочь кому-то другому.

Но даже если помощь тем, кто непосредственно пострадал от войны, уменьшает чувство беспомощности, она также ставит людей лицом к лицу со страданиями беженцев и подвергает их косвенной травме.

Такое осознание заставило многих людей серьезно задуматься о возможности того, что им, возможно, придется покинуть свои дома. Семьи в Польше и Литве рассказали, что обсуждали, какие произведения искусства достаточно ценны, чтобы взять их с собой, и какие маршруты быстрее доставят их в более безопасные страны.

А еще есть те, кто по всей Восточной Европе уже стал свидетелем жестокости войны.

82-летняя Ирена Дзевонска, педиатр из Варшавы, сказала, что одним из ее самых ранних воспоминаний было то, как она пряталась в подвале с родителями во время Второй мировой войны. По ее словам, в детстве она видела, как стреляли в людей, и слышала, как нападают на женщин.

— Это просто ужасно — испытать это второй раз в жизни, — призналась она.

Исследования показывают, что травма может передаваться из поколения в поколение. В теле сохраняются физиологические отпечатки травматических воспоминаний, которые могут реактивироваться стрессовыми событиями.

Врач Симона Нелюбсене рассказала, что член ее семьи был подвергнут насилию во время Второй мировой войны. Она описала ужасное, тошнотворное чувство, когда увидела в новостях сообщения о сексуальных домогательствах украинских женщин со стороны российских солдат во время этой войны.

Этот личный опыт войны сделал насилие в Украине особенно ярким и болезненным для целых поколений жителей Восточной Европы.