Врач неотложной помощи Мортен Роструп из Норвегии работает с Врачами без границ в Харькове. Здесь он вместе с командой проводит медицинские консультации на станциях метро, ​​где люди прячутся от войны. Это его личный рассказ о том, что он видел, и истории людей, которых он встретил.

По словам врача, он видел отчаяние, отсутствие надежды, растерянность, неспособность людей осознать, как они оказались в этой ситуации.

— Потеря членов семьи и друзей, потеря жилья, потеря будущего, которое они себе представляли. Я видел постоянный страх, испытываемый многими людьми, и как некоторые люди падают от ужаса, когда воздух наполняют звуки авиаударов, — отмечает Мортен Роструп.

Обстановка в Харькове очень сложная. Город – под постоянными авиаударами. Некоторые районы – сравняли с землей. Половина из 1,5 млн жителей – сбежали. Некоторые решили остаться или не смогли уехать из-за нехватки денег, или потому что ехать ни к кому, или просто потому что они были слишком стары или больны, чтобы выдержать поездку.

Некоторые люди, которых мы встретили, сказали нам, что хотели бы умереть в своем городе.

За последние несколько недель у меня было много трогательных встреч с разными людьми.

Семилетняя девочка, которая постоянно видела кошмары и боялась уснуть. Люди, которые испытывают физическую боль и не могут ее объяснить. Люди, которые чувствовали, что не могут дышать. Женщина с высоким кровяным давлением, рисковавшая получить инсульт.

Пожилой мужчина, показавший мне фотографии трех своих внуков. Один из детей погиб в результате авиаудара двумя днями ранее, двое других находятся в больнице, один из них тяжело ранен. Отец детей тоже был убит. Этот мужчина перенес инсульт, у него высокое давление. Он не мог уснуть.

– Я не знаю, сколько я переслушал легких, сколько осмотрел животов. Чаще я тщательно осматривал людей не потому, что подозревал какую-то болезнь, а потому что знал, что тщательный осмотр и беседа успокаивают пациентов, — добавляет Мортен Роструп.

Наша команда ездит от одной станции метро к другой. По вечерам мы проводим десятки медицинских консультаций, прежде чем вытащить спальные мешки и провести там ночь.

По словам врача, обнадеживающе видеть, как люди здесь, в харьковском метро, ​​помогают друг другу. На каждой станции действуют небольшие общины. Люди, которые там находятся, хорошо знакомы друг с другом. Группы волонтеров работают, чтобы обеспечить всех едой и водой. Даже студент-медик на одной из станций управляет небольшой амбулаторией и аптекой.

Харьков за время войны в Украине понес одни из наибольших потерь. Враг и сейчас обстреливает его, уничтожая инфраструктуру города и убивая мирных жителей.

Источник: Врачи без границ

Фото: Врачи без границ