Лікар невідкладної допомоги Мортен Роструп з Норвегії працює з Лікарями без кордонів у Харкові. Тут він разом із командою надає медичні консультації на станціях метро, де люди ховаються від війни. Це його особиста розповідь про те, що він бачив, і про історії людей, яких він зустрів.

За словами лікаря, він бачив розпач, відсутність надії, розгубленість, нездатність людей усвідомити, як вони опинилися в цій ситуації.

– Втрата членів сім’ї та друзів, втрата житла, втрата майбутнього, яке вони собі уявляли. Я бачив постійний страх, який відчувають багато людей, і як деякі люди падають від жаху, коли повітря наповнюють звуки авіаударів, – зазначає Мортен Роструп.

Становище в Харкові дуже складне. Місто – під постійними авіаударами. Деякі райони – зрівняли з землею. Половина з 1,5 млн мешканців – втекла. Деякі вирішили залишитися або не змогли виїхати через брак грошей, або тому що їхати ні до кого, або просто тому що вони були занадто старі чи хворі, щоб витримати поїздку.

Деякі з людей, яких ми зустріли, сказали нам, що хотіли б померти у своєму місті.

За останні кілька тижнів у мене було багато зворушливих зустрічей з різними людьми.

Семирічна дівчинка, яка постійно бачила кошмари і боялася заснути. Люди, які відчувають фізичний біль, який не могли пояснити. Люди, які відчували, що не можуть дихати. Жінка з високим кров’яним тиском, яка ризикувала отримати інсульт.

Літній чоловік, який показав мені фотографії трьох своїх онуків. Одна дитина загинула унаслідок авіаудару двома днями раніше, двоє інших перебувають у лікарні, один із них важко поранений. Батько дітей також був убитий. Цей чоловік переніс інсульт, у нього високий тиск. Він не міг заснути.

– Я не знаю, скільки я прослухав легень, скільки оглянув животів. Частіше я ретельно оглядав людей не тому, що мав підозру на якусь хворобу, а тому шо знав, що ретельний огляд і бесіда заспокоюють пацієнтів, – додає Мортен Роструп.

Наша команда їздить від однієї станції метро до іншої. Вечорами ми проводимо десятки медичних консультацій, перш ніж витягнути спальні мішки і провести там ніч.

За словами лікаря, обнадійливо бачити, як люди тут, у харківському метро, допомагають один одному. На кожній станції діють невеликі громади. Люди, які там перебувають, добре знайомі один з одним. Групи волонтерів працюють, щоб забезпечити всіх їжею та водою. Навіть студент-медик на одній із станцій керує невеликою амбулаторією та аптекою.

Харків за час війни в Україні зазнав одних з найбільших втрат. Ворог і зараз обстрілює його, знищуючи інфраструктуру міста та вбиваючи мирних мешканців.

Джерело: Лікарі без кордонів

Фото: Лікарі без кордонів