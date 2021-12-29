Обычно признаками измены считают страстные любовные переписки в телефоне и губную помаду на рубашке. Однако это не совсем так. На начальных этапах таких отношений изменщиков может выдать чувство вины.

Об этом рассказала психолог Юлия Медведева в социальных сетях. Она назвала топ-7 “звоночков”, на которые стоит обратить внимание в отношениях.

Самое первое — это несвойственное партнеру поведение. Если у человека есть чувство вины за мнимую или реальную измену, нечестный партнер пытается компенсировать это доступным ему способом: цветы, дорогие подарки, чрезмерная щедрость. Но это и должно насторожить, особенно если есть еще какие-то признаки.

Ссоры на ровном месте также являются сигналом, что в отношениях идет что-то не так. Если партнер становится инициатором ссор по надуманным поводам, то возможно, так проявляется чувство вины за измену. Ссора и обида на того, кому он изменяет, облегчает муки совести.

На начальных этапах романа на стороне у партнера может возникнуть неожиданное изменение привычек. И это не удивительно, ведь он общается и обменивается мыслями, вкусами с другим человеком.

— Это может быть новое увлечение, интерес к определенной музыке, фильмам, и даже еде. Например, ваш муж никогда не любил суши, а здесь на обед выбирает исключительно доставку японской кухни, — говорит специалистка.

В любых отношениях у человека должно быть личное пространство, но если партнер начал уходить в другую комнату, чтобы поговорить по телефону, а на компьютере появляется пароль, которого раньше не было — стоит насторожиться.

Также в случае измены в речи человека исчезает привычный “сленг”, который есть у каждой пары, речь становится более формальной и отстраненной. Чтобы не проговориться, человек будет избегать прямых ответов на вопросы и сводить все к обсуждению нейтральных, бытовых тем.

— У партнера могут возникать беспричинная ревность и бесконечные попытки уличить вас в измене – это способ решить собственный моральный конфликт. Так он перекладывает вину на вас, — подчеркнула Медведева.

Бытует мнение, что если в паре появляется кто-то третий, секс сходит на “ноль”. Но это далеко не так. Чаще всего появление любовницы или любовника разжигает новую страсть и повышенную активность в постели. Так же часто предатели попадаются на особом внимании к средствам контрацепции.

Источник: Юлия Медведева