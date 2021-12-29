Зазвичай ознаками зради вважають пристрасні любовні листування в телефоні та губну помаду на сорочці. Однак це не зовсім так. На початкових етапах таких стосунків людей, які зраджують, може видати почуття провини.

Про це розповіла психологиня Юлія Медведєва у соціальних мережах. Вона назвала топ-7 “дзвіночків”, на які варто звернути увагу в стосунках.

Найперше – це невластива партнеру поведінка. Якщо у людини є почуття провини за уявну або реальну зраду, нечесний партнер намагається компенсувати це доступним йому способом: квіти, дорогі подарунки, надмірна щедрість. Але це й має насторожити, особливо якщо є ще якісь ознаки.

Сварки на рівному місці також є сигналом, що у стосунках йде щось не так. Якщо партнер стає ініціатором сварок з надуманих приводів, можливо, так проявляється почуття провини за зраду. Сварка і образа на того, кому він зраджує, полегшує муки совісті.

На початкових етапах роману на стороні у партнера може виникнути несподівана зміна звичок. І це не дивно, адже він спілкується та обмінюється думками, смаками, уподобаннями з іншою людиною.

– Це може бути нове захоплення, інтерес до певної музики, фільмів, і навіть їжі. Наприклад, ваш чоловік ніколи не любив суші, а тут на обід вибирає виключно доставку японської кухні, – каже спеціалістка.

У будь-яких стосунках у людини має бути особистий простір, але якщо партнер почав йти в іншу кімнату, щоб поговорити телефоном, а на комп’ютері з’являється пароль, якого раніше не було – варто насторожитися.

Також у випадку зради у мові людини зникає звичний “сленг”, який є у кожної пари, мова стає більш формальною і відстороненою. Щоб не проговоритися, людина буде уникати прямих відповідей на питання і зводити все до обговорення нейтральних, побутових тем.

– У партнера можуть виникати безпричинні ревнощі та нескінченні спроби викрити вас у зраді – це спосіб вирішити власний моральний конфлікт. Так він перекладає провину на вас, – наголосила Медведєва.

Існує думка, що якщо в парі з’являється хтось третій, секс сходить на “нуль”. Але це далеко не так. Найчастіше поява коханки або коханця розпалює нову пристрасть і підвищену активність у ліжку. Так само часто зрадники видають себе особливою увагою до засобів контрацепції.

Джерело: Юлія Медведєва